Новая российская БМП «Манул» получит более мощный двигатель

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Вооруженные силы Украины. stock, бмп, ВСУ, stock
Благодаря новому двигателю экипаж сможет быстрее залезать в БМП Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская боевая машина пехоты «Манул», которую разрабатывают на «Курганмашзаводе», получит более мощный двигатель. Об этом сообщили в компании-разработчике «Высокоточные комплексы».

«В „Манулах“ изначально закладывался запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки. Машину оснастят более мощным двигателем УТД-32Т, он будет размещаться в передней части», — передает РИА Новости слова курганских разработчиков. Усиленный двигатель обеспечит удобный вход в БПМ экипажу через заднюю аппарель (пологая площадка, насыпь или платформа для подъема и спуска техники — прим. URA.RU), что облегчит загрузку грузов и боеприпасов.

В компании «Высокоточные комплексы» добавили, что «Манул» может стать базовой платформой для разведывательных машин, самоходных артиллерийских установок и противовоздушных систем. Двигатель поступит в серийное производство по окончании разработки и испытаний.

Работу над выпуском «Манулов» начали в августе 2022 года. Машину разрабатывают с учетом требований Минобороны России по итогам применения в ходе спецоперации на Украине.

Оборонное предприятие «Курганмашзавод» планировали установить на «Манулах» систему для артиллерийского огня. Также на БМП планируют устанавливать защиту от авиационной разведки.

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Российская боевая машина пехоты «Манул», которую разрабатывают на «Курганмашзаводе», получит более мощный двигатель. Об этом сообщили в компании-разработчике «Высокоточные комплексы». «В „Манулах“ изначально закладывался запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки. Машину оснастят более мощным двигателем УТД-32Т, он будет размещаться в передней части», — передает РИА Новости слова курганских разработчиков. Усиленный двигатель обеспечит удобный вход в БПМ экипажу через заднюю аппарель (пологая площадка, насыпь или платформа для подъема и спуска техники — прим. URA.RU), что облегчит загрузку грузов и боеприпасов. В компании «Высокоточные комплексы» добавили, что «Манул» может стать базовой платформой для разведывательных машин, самоходных артиллерийских установок и противовоздушных систем. Двигатель поступит в серийное производство по окончании разработки и испытаний. Работу над выпуском «Манулов» начали в августе 2022 года. Машину разрабатывают с учетом требований Минобороны России по итогам применения в ходе спецоперации на Украине. Оборонное предприятие «Курганмашзавод» планировали установить на «Манулах» систему для артиллерийского огня. Также на БМП планируют устанавливать защиту от авиационной разведки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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