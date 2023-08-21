Новая российская БМП «Манул» получит более мощный двигатель

21 августа 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

Благодаря новому двигателю экипаж сможет быстрее залезать в БМП Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская боевая машина пехоты «Манул», которую разрабатывают на «Курганмашзаводе», получит более мощный двигатель. Об этом сообщили в компании-разработчике «Высокоточные комплексы». «В „Манулах“ изначально закладывался запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки. Машину оснастят более мощным двигателем УТД-32Т, он будет размещаться в передней части», — передает РИА Новости слова курганских разработчиков. Усиленный двигатель обеспечит удобный вход в БПМ экипажу через заднюю аппарель (пологая площадка, насыпь или платформа для подъема и спуска техники — прим. URA.RU), что облегчит загрузку грузов и боеприпасов. В компании «Высокоточные комплексы» добавили, что «Манул» может стать базовой платформой для разведывательных машин, самоходных артиллерийских установок и противовоздушных систем. Двигатель поступит в серийное производство по окончании разработки и испытаний. Работу над выпуском «Манулов» начали в августе 2022 года. Машину разрабатывают с учетом требований Минобороны России по итогам применения в ходе спецоперации на Украине. Оборонное предприятие «Курганмашзавод» планировали установить на «Манулах» систему для артиллерийского огня. Также на БМП планируют устанавливать защиту от авиационной разведки.

Российская боевая машина пехоты «Манул», которую разрабатывают на «Курганмашзаводе», получит более мощный двигатель. Об этом сообщили в компании-разработчике «Высокоточные комплексы». «В „Манулах“ изначально закладывался запас на возможное увеличение бронирования и полезной нагрузки. Машину оснастят более мощным двигателем УТД-32Т, он будет размещаться в передней части», — передает РИА Новости слова курганских разработчиков. Усиленный двигатель обеспечит удобный вход в БПМ экипажу через заднюю аппарель (пологая площадка, насыпь или платформа для подъема и спуска техники — прим. URA.RU), что облегчит загрузку грузов и боеприпасов. В компании «Высокоточные комплексы» добавили, что «Манул» может стать базовой платформой для разведывательных машин, самоходных артиллерийских установок и противовоздушных систем. Двигатель поступит в серийное производство по окончании разработки и испытаний. Работу над выпуском «Манулов» начали в августе 2022 года. Машину разрабатывают с учетом требований Минобороны России по итогам применения в ходе спецоперации на Украине. Оборонное предприятие «Курганмашзавод» планировали установить на «Манулах» систему для артиллерийского огня. Также на БМП планируют устанавливать защиту от авиационной разведки.