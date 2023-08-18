Focus: Запад предложил Киеву уступить территории ради давления на украинцев

Запад пытается надавить на Киев предложением представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины. Об этом заявил обозреватель немецкого журнала Focus Ульрих Райтц.
«Возможно, в этом и был смысл происходящего. Потому что эта идея, озвученная публично, оказывает давление на украинцев», —
Обозреватель немецкого журнала считает, что Йенсен специально сделал такое заявление. Однако после ярости со стороны украинцев, в НАТО сделали дипломатический отход, считает Райтц.
Ранее Йенсен заявил, что Киев может признать за Россией часть территорий. Позднее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет соглашаться на территориальные уступки со стороны Украины, а также планирует до конца поддерживать Киев.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.