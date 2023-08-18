Focus: Запад предложил Киеву уступить территории ради давления на украинцев

19 августа 2023 в 04:35 Размер текста - 17 +

Заявление об уступках территорий со стороны Украины было сделано специально, считает Ульрих Райтц. Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад пытается надавить на Киев предложением представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины. Об этом заявил обозреватель немецкого журнала Focus Ульрих Райтц. «Возможно, в этом и был смысл происходящего. Потому что эта идея, озвученная публично, оказывает давление на украинцев», — заявил Ульрих Райтц. Обозреватель немецкого журнала считает, что Йенсен специально сделал такое заявление. Однако после ярости со стороны украинцев, в НАТО сделали дипломатический отход, считает Райтц. Ранее Йенсен заявил, что Киев может признать за Россией часть территорий. Позднее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет соглашаться на территориальные уступки со стороны Украины, а также планирует до конца поддерживать Киев.

Запад пытается надавить на Киев предложением представителя НАТО Стиана Йенсена о территориальных уступках со стороны Украины. Об этом заявил обозреватель немецкого журнала Focus Ульрих Райтц. «Возможно, в этом и был смысл происходящего. Потому что эта идея, озвученная публично, оказывает давление на украинцев», — заявил Ульрих Райтц. Обозреватель немецкого журнала считает, что Йенсен специально сделал такое заявление. Однако после ярости со стороны украинцев, в НАТО сделали дипломатический отход, считает Райтц. Ранее Йенсен заявил, что Киев может признать за Россией часть территорий. Позднее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет соглашаться на территориальные уступки со стороны Украины, а также планирует до конца поддерживать Киев.