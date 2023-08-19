Жительница Свердловской области приехала в Тюмень торговать наркотиками

В Тюмени вечером 18 августа сотрудники полиции при проверке документов нашли у женщины крупную партию наркотиков, которую она должна была сбыть, расфасовав на 200 закладок. Правоохранителям злоумышленница призналась, что приехала из Тавды (Свердловская область) на заработки.
«В Тюмени в вечернее время в районе улицы Хвойная недалеко от лесополосы сотрудники ППСП обратили внимание на молодую женщину и <…> решили проверить документы. Сотрудники уголовного розыска изъяли из ее сумки сверток с порошкообразным веществом, который является сильнодействующим синтетическим наркотиком. Женщина рассказала, что в Тюмень она приехала из Тавды и <…> получив крупную партию запрещенного вещества, должна была расфасовать ее на 200 закладок и реализовать в Тюмени», — сообщается на сайте УМВД по Тюменской области.
Женщина уточнила, что работу ей предложили в мессенджере. В Тюмень она приехала вместе с тремя малолетними детьми. В настоящее время против задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.
Ранее на трассе возле Тюмени задержали водителя, у которого в машине нашли более двух килограммов мефедрона. Мужчина признался полиции, что вез запрещенные вещества из тайника возле Екатеринбурга в свой родной город.
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