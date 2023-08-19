Глава СБУ впервые обнародовал детали теракта на Крымском мосту в 2022 году

Глава СБУ Малюк: СБУ готовилась к теракту на Крымском мосту с весны 2022 года

Василий Малюк сообщил, что организовать теракт на Крымском мосту было сложно Фото: Официальный сайт «Крымский мост»

новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту

Украина приняла решение устроить теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года с участием фуры, нагруженной взрывчаткой, после запрета России провозить любой груз по железнодорожным путям. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.

«Думали переправить взрывчатку в товарных вагонах. Но россияне запретили провоз железнодорожной частью моста любых грузов, кроме военных. В конце концов остановились на варианте с фурой, груженой бочками с маслом, в которых и скрывалась бы взрывчатка», — заявил Малюк в беседе с украинским журналом «Новое Время». Он отметил, что СБУ рассматривала идею подрыва моста с весны 2022 года. По его словам, исследовалось множество вариантов.

Малюк отметил, что были сомнения в проведении теракта. По его словам, было необходимо, чтобы взрывчатка обязательно пересекала Крымский мост. Глава СБУ придумал вариант со взрывчаткой, обмотанной целлофановой пленкой. Он подчеркнул, что такой груз выглядел бы безопасно и не вызвал подозрений.

СБУ рассчитала толщину слоя пленки, которая скрыла от таможенных сканеров взрывчатку. «Рулонами» был забит грузовой автомобиль — их суммарный вес достиг 42 российских «гиперзвуковых» ракет Кинжал.

По словам Малюка, отправление груза из Украины к месту взрыва на мосту было сложным, так как на постах Крымского моста расположены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Украинские спецслужбы создали систему, из-за которой произошел взрыв. Малюк отметил, что теракт был проведен без участия Запада.

8 октября на Крымском мосту ВСУ устроили теракт. Причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля, передает RT. ФСБ РФ установила личность организатора теракта, им был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.