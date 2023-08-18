Глава ЯНАО Артюхов раскрыл секрет карьерного роста своего зама

Глава ЯНАО Артюхов пошутил по поводу карьерного роста Гаранина

19 августа 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Андрей Гаранин получил пост замгубернатора, потому что сыграл на фортепьяно Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО Бывший мэр Губкинского, ставший заместителем губернатора ЯНАО Андрей Гаранин получил пост, потому что сыграл на фортепьяно. Так, в шуточной форме, объяснил секрет карьеры экс-мэра губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута». «Он [Гаранин] освоил у нас фортепьяно. У нас есть чат глав, он сыграл — видите, замгубернатора стал», — пошутил Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Тарко-Сале, эфир которой транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Артюхов также напомнил главе Пуровского района Антону Колодину, что тот обещал научиться играть на скрипке. Колодин заверил губернатора, что задумывается об освоении инструмента. Ранее, губернатор ЯНАО обещал разобраться с изъятым мэрией Пуровского района жилым домом. Дом был построен в Тарко-Сале дольщиками на собственные средства.

Бывший мэр Губкинского, ставший заместителем губернатора ЯНАО Андрей Гаранин получил пост, потому что сыграл на фортепьяно. Так, в шуточной форме, объяснил секрет карьеры экс-мэра губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время «Честного маршрута». «Он [Гаранин] освоил у нас фортепьяно. У нас есть чат глав, он сыграл — видите, замгубернатора стал», — пошутил Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Тарко-Сале, эфир которой транслировался на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте». Артюхов также напомнил главе Пуровского района Антону Колодину, что тот обещал научиться играть на скрипке. Колодин заверил губернатора, что задумывается об освоении инструмента. Ранее, губернатор ЯНАО обещал разобраться с изъятым мэрией Пуровского района жилым домом. Дом был построен в Тарко-Сале дольщиками на собственные средства.