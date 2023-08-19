Кеннеди-младший призвал начать мирные переговоры пока ВСУ не получили F-16

Москва и Киев должны начать мирные переговоры пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получили истребители F-16, так как поставки такого вида вооружения грозит катастрофой для всего человечества. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
«[Поставки F-16] отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Почему бы не провести переговоры?» — прокомментировал решение о поставках ВСУ истребителей F-16 Роберт Кеннеди-младший в соцсети X.
По мнению кандидата в президенты США, поставка таких истребителей Киеву не предотвратит коллапс на Украине. Для управления F-16 необходимо будет заново готовить пилотов, а подготовка занимает большое количество времени, подытожил Кеннеди-младший.
Ранее генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан заявил, что передача Киеву истребителей F-16 не приведет к победе в конфликте с Россией. По его мнению, ВСУ сейчас необходима общевойсковая переподготовка.
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