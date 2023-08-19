19 августа 2023

Кеннеди-младший призвал начать мирные переговоры пока ВСУ не получили F-16

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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, stock, ф-16
Для истребителей F-16 необходимо будет переобучать пилотов, считает Роберт Кеннеди-младший Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Москва и Киев должны начать мирные переговоры пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получили истребители F-16, так как поставки такого вида вооружения грозит катастрофой для всего человечества. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

«[Поставки F-16] отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Почему бы не провести переговоры?» — прокомментировал решение о поставках ВСУ истребителей F-16 Роберт Кеннеди-младший в соцсети X.

По мнению кандидата в президенты США, поставка таких истребителей Киеву не предотвратит коллапс на Украине. Для управления F-16 необходимо будет заново готовить пилотов, а подготовка занимает большое количество времени, подытожил Кеннеди-младший.

Ранее генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан заявил, что передача Киеву истребителей F-16 не приведет к победе в конфликте с Россией. По его мнению, ВСУ сейчас необходима общевойсковая переподготовка.

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Москва и Киев должны начать мирные переговоры пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получили истребители F-16, так как поставки такого вида вооружения грозит катастрофой для всего человечества. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. «[Поставки F-16] отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Почему бы не провести переговоры?» — прокомментировал решение о поставках ВСУ истребителей F-16 Роберт Кеннеди-младший в соцсети X. По мнению кандидата в президенты США, поставка таких истребителей Киеву не предотвратит коллапс на Украине. Для управления F-16 необходимо будет заново готовить пилотов, а подготовка занимает большое количество времени, подытожил Кеннеди-младший. Ранее генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан заявил, что передача Киеву истребителей F-16 не приведет к победе в конфликте с Россией. По его мнению, ВСУ сейчас необходима общевойсковая переподготовка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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