Sabah: РФ и Украина могут обсудить зерновую сделку в Стамбуле

Sabah: Турция обсуждает с ООН возобновление зерновой сделки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
В новом проекте зерновой сделки планируется более справедливое распределение зерна в пользу бедных стран Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Переговоры между Россией и Украиной по возобновлению зерновой сделки могут состояться в Стамбуле. Издание Sabah сообщает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает данный вопрос с представителями ООН, а предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным в конце месяца, имеет важное значение.

«Турция прилагает усилия по возрождению механизма „зернового коридора“, доказавшего свою эффективность. Встреча Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным в конце этого месяца имеет глобальное значение. Заявлено, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активизации коридора могут состояться в Стамбуле. Турция обсуждает этот вопрос с представителями ООН», — сообщает издание.

Турция готовит проект, который должен сделать зерновой коридор более функциональным. Планируется изменить схему распределения зерна, отдав большую часть бедным странам.

Ранее источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил, что власти рассчитывают на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в августе. Дата и место встречи президентов находятся на стадии обсуждения.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переговоры между Россией и Украиной по возобновлению зерновой сделки могут состояться в Стамбуле. Издание Sabah сообщает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает данный вопрос с представителями ООН, а предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным в конце месяца, имеет важное значение. «Турция прилагает усилия по возрождению механизма „зернового коридора“, доказавшего свою эффективность. Встреча Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным в конце этого месяца имеет глобальное значение. Заявлено, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активизации коридора могут состояться в Стамбуле. Турция обсуждает этот вопрос с представителями ООН», — сообщает издание. Турция готовит проект, который должен сделать зерновой коридор более функциональным. Планируется изменить схему распределения зерна, отдав большую часть бедным странам. Ранее источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил, что власти рассчитывают на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в августе. Дата и место встречи президентов находятся на стадии обсуждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...