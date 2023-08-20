Sabah: РФ и Украина могут обсудить зерновую сделку в Стамбуле

Sabah: Турция обсуждает с ООН возобновление зерновой сделки

В новом проекте зерновой сделки планируется более справедливое распределение зерна в пользу бедных стран Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Переговоры между Россией и Украиной по возобновлению зерновой сделки могут состояться в Стамбуле. Издание Sabah сообщает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает данный вопрос с представителями ООН, а предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным в конце месяца, имеет важное значение.

«Турция прилагает усилия по возрождению механизма „зернового коридора“, доказавшего свою эффективность. Встреча Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным в конце этого месяца имеет глобальное значение. Заявлено, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активизации коридора могут состояться в Стамбуле. Турция обсуждает этот вопрос с представителями ООН», — сообщает издание .

Турция готовит проект, который должен сделать зерновой коридор более функциональным. Планируется изменить схему распределения зерна, отдав большую часть бедным странам.

Ранее источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил, что власти рассчитывают на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в августе. Дата и место встречи президентов находятся на стадии обсуждения.