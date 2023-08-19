Начало недели принесет жителям Тюменской области грозы, дожди и ветра

В Тюменской области неделя начнется с гроз, дождей и сильного ветра Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области 20 августа синоптики прогнозируют грозы и дожди, а во вторник поднимется сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду. Об этом сообщает Обь-Итышское управление по гидрометеослужбе.

«На территории Тюменской области днем 20 августа ожидаются грозы и кратковременные дожди. Температура воздуха ночью от 3 до 8 градусов тепла, днем от 19 до 24 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду», — сообщают синоптики на сайте управления.

Во вторник 21 августа на территории области днем сохранится дождливая погода и грозы. Ветер усилится, ожидаются порывы до 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 7 до 12 градусов тепла, днем — от 20 до 25 градусов.

Ранее сообщалось, что в сентябре жителей Тюменской области ожидают минусовые температуры. По данным сервиса Gismeteo, 13 сентября ночью температура воздуха опустится до 1 градуса ниже нуля, 14 сентября возможны снег с дождем.