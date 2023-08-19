19 августа 2023
18 августа 2023

Челябинские волонтеры собирают старые баннеры для обустройства окопов в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Баннерами бойцы выкладывают окопы и блиндажи Фото:
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Волонтеры из Миасса (Челябинская область) открыли сбор старых баннеров. Они будут отправлены в зону спецоперации для обустройства окопов, сообщается в соцсетях.

«Нашим защитникам для обустройства блиндажей и окопов очень нужны баннеры. Баннерный материал хорошо держит и не пропускает воду, очень эластичный и надежный, он поможет заменить дорогостоящие материалы», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Всех, у кого есть ненужные баннеры, простят приносить их в центр помощи военнослужащим в Миассе. Волонтеры также готовы выехать и забрать баннеры самостоятельно.

Ранее миасские волонтеры приобрели учебные реквизиты для собак-саперов, которых используют в зоне спецоперации для поиска взрывчатки. О покупке их просили разведчики из зоны СВО.

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Волонтеры из Миасса (Челябинская область) открыли сбор старых баннеров. Они будут отправлены в зону спецоперации для обустройства окопов, сообщается в соцсетях. «Нашим защитникам для обустройства блиндажей и окопов очень нужны баннеры. Баннерный материал хорошо держит и не пропускает воду, очень эластичный и надежный, он поможет заменить дорогостоящие материалы», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Всех, у кого есть ненужные баннеры, простят приносить их в центр помощи военнослужащим в Миассе. Волонтеры также готовы выехать и забрать баннеры самостоятельно. Ранее миасские волонтеры приобрели учебные реквизиты для собак-саперов, которых используют в зоне спецоперации для поиска взрывчатки. О покупке их просили разведчики из зоны СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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