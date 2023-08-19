Челябинские волонтеры собирают старые баннеры для обустройства окопов в зоне СВО

Баннерами бойцы выкладывают окопы и блиндажи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Миасса (Челябинская область) открыли сбор старых баннеров. Они будут отправлены в зону спецоперации для обустройства окопов, сообщается в соцсетях.

«Нашим защитникам для обустройства блиндажей и окопов очень нужны баннеры. Баннерный материал хорошо держит и не пропускает воду, очень эластичный и надежный, он поможет заменить дорогостоящие материалы», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Всех, у кого есть ненужные баннеры, простят приносить их в центр помощи военнослужащим в Миассе. Волонтеры также готовы выехать и забрать баннеры самостоятельно.

Ранее миасские волонтеры приобрели учебные реквизиты для собак-саперов, которых используют в зоне спецоперации для поиска взрывчатки. О покупке их просили разведчики из зоны СВО.