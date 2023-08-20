В ЯНАО построят колледж, который станет одним из лучших в России

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что в регионе появится колледж, который сможет конкурировать с лучшим учебными заведениями России. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Нам нужно создать лучший на Ямале колледж. В Тарко-Сале уже существует хорошее учебное заведение, но мы сейчас вместе с нашим ключевым партнером „Новотэком“ думаем создать действительно уникальный образовательный центр, который будет одним из лучших в стране», — подчеркнул глава региона.
Ранее жители ЯНАО пожаловались на нехватку мест в колледже Надыма. Горожане сообщают, что в единственном учебном заведении конкурс — три человека на одно место.
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