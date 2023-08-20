20 августа 2023
19 августа 2023
18 августа 2023

В ЯНАО построят колледж, который станет одним из лучших в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового корпуса гимназии № 120. Екатеринбург, учеба, образование, школьные парты, гимназия 120
В строительстве нового образовательного центра поможет «Новатэк» Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что в регионе появится колледж, который сможет конкурировать с лучшим учебными заведениями России. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Нам нужно создать лучший на Ямале колледж. В Тарко-Сале уже существует хорошее учебное заведение, но мы сейчас вместе с нашим ключевым партнером „Новотэком“ думаем создать действительно уникальный образовательный центр, который будет одним из лучших в стране», — подчеркнул глава региона.

Ранее жители ЯНАО пожаловались на нехватку мест в колледже Надыма. Горожане сообщают, что в единственном учебном заведении конкурс — три человека на одно место.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что в регионе появится колледж, который сможет конкурировать с лучшим учебными заведениями России. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Нам нужно создать лучший на Ямале колледж. В Тарко-Сале уже существует хорошее учебное заведение, но мы сейчас вместе с нашим ключевым партнером „Новотэком“ думаем создать действительно уникальный образовательный центр, который будет одним из лучших в стране», — подчеркнул глава региона. Ранее жители ЯНАО пожаловались на нехватку мест в колледже Надыма. Горожане сообщают, что в единственном учебном заведении конкурс — три человека на одно место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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