В ЯНАО построят колледж, который станет одним из лучших в России

21 августа 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

В строительстве нового образовательного центра поможет «Новатэк» Фото: Московец Илья © URA.RU Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что в регионе появится колледж, который сможет конкурировать с лучшим учебными заведениями России. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Нам нужно создать лучший на Ямале колледж. В Тарко-Сале уже существует хорошее учебное заведение, но мы сейчас вместе с нашим ключевым партнером „Новотэком“ думаем создать действительно уникальный образовательный центр, который будет одним из лучших в стране», — подчеркнул глава региона. Ранее жители ЯНАО пожаловались на нехватку мест в колледже Надыма. Горожане сообщают, что в единственном учебном заведении конкурс — три человека на одно место.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заявил, что в регионе появится колледж, который сможет конкурировать с лучшим учебными заведениями России. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Нам нужно создать лучший на Ямале колледж. В Тарко-Сале уже существует хорошее учебное заведение, но мы сейчас вместе с нашим ключевым партнером „Новотэком“ думаем создать действительно уникальный образовательный центр, который будет одним из лучших в стране», — подчеркнул глава региона. Ранее жители ЯНАО пожаловались на нехватку мест в колледже Надыма. Горожане сообщают, что в единственном учебном заведении конкурс — три человека на одно место.