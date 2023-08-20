Труп младенца нашли в туалете ТЦ в Москве

Труп новорожденного нашли в туалете московского ТЦ на Свободном проспекте. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
«Вечером в санитарном узле в торговом центре на Свободном проспекте обнаружено тело новорожденного ребенка. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — передает пресс-служба прокуратуры.
Уточняется, что тело нашли посетители торгового центра. Причина смерти будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы, личность матери ребенка устанавливается.
Ранее Москве задержали женщину, которая зарезала новорожденного ребенка и оставила его тело в туалете электрички. Женщина убила ребенка в поезде «Ласточка» 24 апреля.
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