20 августа 2023

Труп младенца нашли в туалете ТЦ в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган , прокурор, прокуратура
Прокуратура занялась выяснением обстоятельств смерти ребенка Фото:

Труп новорожденного нашли в туалете московского ТЦ на Свободном проспекте. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Вечером в санитарном узле в торговом центре на Свободном проспекте обнаружено тело новорожденного ребенка. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — передает пресс-служба прокуратуры.

Уточняется, что тело нашли посетители торгового центра. Причина смерти будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы, личность матери ребенка устанавливается.

Ранее Москве задержали женщину, которая зарезала новорожденного ребенка и оставила его тело в туалете электрички. Женщина убила ребенка в поезде «Ласточка» 24 апреля.

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Труп новорожденного нашли в туалете московского ТЦ на Свободном проспекте. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. «Вечером в санитарном узле в торговом центре на Свободном проспекте обнаружено тело новорожденного ребенка. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — передает пресс-служба прокуратуры. Уточняется, что тело нашли посетители торгового центра. Причина смерти будет установлена в результате судебно-медицинской экспертизы, личность матери ребенка устанавливается. Ранее Москве задержали женщину, которая зарезала новорожденного ребенка и оставила его тело в туалете электрички. Женщина убила ребенка в поезде «Ласточка» 24 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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