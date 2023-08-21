Мобилизованные бойцы сожгли американские БМП Bradley с помощью ПТУР и РПГ

Владимир Путин поздравлял полк за успехи на поле боя Фото: U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские мобилизованные на Запорожском направлении сожгли несколько боевых машин пехоты (БПМ) Bradley. Урон был нанесен из ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Об этом рассказали сами мобилизованные.

«ПТУРы, можно сказать, на 90 процентов сжигали БМП [Bradley]. Артиллерия очень сильно помогала, саперы наши», — рассказал боец с позывным «Монах», его слова приводит РИА Новости. Мобилизованные атаковали противника еще и из РПГ.

Военнослужащий с позывным «Админ» отметил, что пехотинцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боя пытались залезть на Bradley. Однако они не успели этого сделать — техника была поражена. Во время боя также был уничтожен немецкий танк Leopard, который прикрывал бронегруппу сзади.

Боец с позывным «Муха» отметил, что в его отряде только мобилизованные бойцы. «Нас призвали, на полигоне обучили, мы на позиции зашли и достойно держимся. Встретили врага», — поделился «Муха».

Бойцы из 71-й мотострелкового полка рассказали историю, которая произошла в начале контрнаступления Украины. Они сдержали натиск противника между селами Работино и Вербовое (Запорожская область).

Ранее президент Владимир Путин поздравил 71-й мотострелковый полк с присвоением ему му наименования «гвардейский». Он отметил, что бойцы стали образцом выполнения воинского долга, передает RT.

Место, где находятся бойцы, является одним из ключевых на линии фронта. После начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиленно работали на этом направлении. По данным на 12 августа, Работино остается за Россией.