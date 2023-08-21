Самолет из Челябинска экстренно сел в Казани

21 августа 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Рейс вынужденно приземлился из-за закрытия авиагавани Москвы Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Атаки беспилотников на Москву Рейс Челябинск-Москва экстренно приземлился в аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая. Причиной стали ограничения в авиагавани Москвы. «Аэропорт Казани принял четыре рейса из-за ограничений в воздушных гаванях Москвы. Один из них вылетел из Челябинска», — передает РИА Новости. Причиной стали ограничения в аэропорту Внуково на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани. URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта имени Курчатова (Челябинск). На момент публикации ответа на звонок не последовало.

Рейс Челябинск-Москва экстренно приземлился в аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая. Причиной стали ограничения в авиагавани Москвы. «Аэропорт Казани принял четыре рейса из-за ограничений в воздушных гаванях Москвы. Один из них вылетел из Челябинска», — передает РИА Новости. Причиной стали ограничения в аэропорту Внуково на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани. URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта имени Курчатова (Челябинск). На момент публикации ответа на звонок не последовало.