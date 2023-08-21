Самолет из Челябинска экстренно сел в Казани

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Рейс вынужденно приземлился из-за закрытия авиагавани Москвы Фото:
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Рейс Челябинск-Москва экстренно приземлился в аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая. Причиной стали ограничения в авиагавани Москвы.

«Аэропорт Казани принял четыре рейса из-за ограничений в воздушных гаванях Москвы. Один из них вылетел из Челябинска», — передает РИА Новости.

Причиной стали ограничения в аэропорту Внуково на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани.

URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта имени Курчатова (Челябинск). На момент публикации ответа на звонок не последовало.

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Рейс Челябинск-Москва экстренно приземлился в аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая. Причиной стали ограничения в авиагавани Москвы. «Аэропорт Казани принял четыре рейса из-за ограничений в воздушных гаванях Москвы. Один из них вылетел из Челябинска», — передает РИА Новости. Причиной стали ограничения в аэропорту Внуково на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани. URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта имени Курчатова (Челябинск). На момент публикации ответа на звонок не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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