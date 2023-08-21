В «Аэрофлоте» объяснили причину посадки рейса Екатеринбург — Москва в Казани

Рейс Екатеринбург — Москва сел в аэропорту Казани из-за закрытия Шереметьево
новость из сюжетаАтаки беспилотников на Москву
Рейс «Аэрофлота» Екатеринбург — Москва сел в аэропорту Казани из-за закрытия аэропорта Шереметьево. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«В связи с закрытием аэропорта Шереметьево с 6:25 до 8:30 мск на прием и вылет самолетов ряд рейсов ушли на запасные аэродромы. Некоторые рейсы из Москвы будет выполнены с задержкой, авиакомпания корректирует расписание», — сообщили агентству в «Аэрофлоте».
Ранее URA.RU писало о том, что рейс Екатеринбург — Москва экстренно посадили в Казани. Тогда пилот, обсуживающий рейс, сообщил по громкой связи о том, что все аэропорты Москвы закрыты.
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