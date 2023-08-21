В «Аэрофлоте» объяснили причину посадки рейса Екатеринбург — Москва в Казани

Рейс «Аэрофлота» Екатеринбург — Москва сел в Казани из-за закрытия Шереметьево
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэрофлот
Рейс Екатеринбург — Москва сел в аэропорту Казани из-за закрытия Шереметьево Фото:
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Рейс «Аэрофлота» Екатеринбург — Москва сел в аэропорту Казани из-за закрытия аэропорта Шереметьево. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В связи с закрытием аэропорта Шереметьево с 6:25 до 8:30 мск на прием и вылет самолетов ряд рейсов ушли на запасные аэродромы. Некоторые рейсы из Москвы будет выполнены с задержкой, авиакомпания корректирует расписание», — сообщили агентству в «Аэрофлоте».

Ранее URA.RU писало о том, что рейс Екатеринбург — Москва экстренно посадили в Казани. Тогда пилот, обсуживающий рейс, сообщил по громкой связи о том, что все аэропорты Москвы закрыты.

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Рейс «Аэрофлота» Екатеринбург — Москва сел в аэропорту Казани из-за закрытия аэропорта Шереметьево. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «В связи с закрытием аэропорта Шереметьево с 6:25 до 8:30 мск на прием и вылет самолетов ряд рейсов ушли на запасные аэродромы. Некоторые рейсы из Москвы будет выполнены с задержкой, авиакомпания корректирует расписание», — сообщили агентству в «Аэрофлоте». Ранее URA.RU писало о том, что рейс Екатеринбург — Москва экстренно посадили в Казани. Тогда пилот, обсуживающий рейс, сообщил по громкой связи о том, что все аэропорты Москвы закрыты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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