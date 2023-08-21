Рейс Екатеринбург — Москва экстренно посадили в Казани

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Рейс «Аэрофлота» вместо Шереметьево приземлился в Казани Фото:

Рейса Екатеринбург — Москва вынуждено посадили в аэропорту Казани. Пассажиры летели в столицу лайнером «Аэрофлота».

«Рейс „Аэрофлота“ из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в Казани. Когда самолет должен был начать снижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что все аэропорты Москвы закрыты», — передает РИА Новости.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Аэрофлота». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани.

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Рейса Екатеринбург — Москва вынуждено посадили в аэропорту Казани. Пассажиры летели в столицу лайнером «Аэрофлота». «Рейс „Аэрофлота“ из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в Казани. Когда самолет должен был начать снижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что все аэропорты Москвы закрыты», — передает РИА Новости. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Аэрофлота». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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