Рейс Екатеринбург — Москва экстренно посадили в Казани

Рейс «Аэрофлота» вместо Шереметьево приземлился в Казани
Рейса Екатеринбург — Москва вынуждено посадили в аэропорту Казани. Пассажиры летели в столицу лайнером «Аэрофлота».
«Рейс „Аэрофлота“ из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в Казани. Когда самолет должен был начать снижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что все аэропорты Москвы закрыты», — передает РИА Новости.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Аэрофлота». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани.
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