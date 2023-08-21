Рейс Екатеринбург — Москва экстренно посадили в Казани 21 августа 2023 в 10:17 Размер текста - 17 + Рейс «Аэрофлота» вместо Шереметьево приземлился в Казани Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рейса Екатеринбург — Москва вынуждено посадили в аэропорту Казани. Пассажиры летели в столицу лайнером «Аэрофлота». «Рейс „Аэрофлота“ из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в Казани. Когда самолет должен был начать снижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что все аэропорты Москвы закрыты», — передает РИА Новости. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Аэрофлота». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани. Рейса Екатеринбург — Москва вынуждено посадили в аэропорту Казани. Пассажиры летели в столицу лайнером «Аэрофлота». «Рейс „Аэрофлота“ из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в Казани. Когда самолет должен был начать снижение, лайнер развернулся. Пилот объявил, что все аэропорты Москвы закрыты», — передает РИА Новости. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу «Аэрофлота». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что аэропорт Внуково ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям