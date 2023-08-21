По делу бывшего главы свердловского наркоконтроля допросили свидетелей

Следователи допросили свидетелей по делу Ивана Ергеледжи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи допросили ряд свидетелей по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД РФ, полковника полиции Ивана Ергеледжи. Кроме всего, была проведена фонографическая экспертиза. Подробности дела URA.RU рассказали представители региональных управлений СКР и ГУ МВД России.

«Следственным комитетом допрошен ряд свидетелей, проведен обыск, законность которого подтверждена судом. По делу также назначены и проведены судебные лингвистическая и фонографическая экспертизы. Фигурант был заключен под стражу. Свою вину обвиняемый так и не признал», — сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил то, что операцию по задержанию подозреваемого должностного лица проводили сыщики регионального ФСБ совместно с оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. «Сотрудник был отстранен от исполнения служебных обязанностей в качестве начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По итогам служебной проверки УСБ, он был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам. Если суд признает его вину, он понесет предусмотренную действующим законодательством уголовную ответственность», — заявил полковник Горелых.

Ранее URA.RU писало о том, что Ивана Ергеледжи задержали бойцы ФСБ и сотрудники из управления собственной безопасности полицейского главка 9 апреля. Офицера считают причастным к незаконной торговле лесом. Суд отправил Ергеледжи под стражу. Позже уголовное дело было направлено в Первоуральский городской суд.