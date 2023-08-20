В Курганской установили новые нормы накопления мусора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области снизили нормативы накопления твердых коммунальных отходов в день, когда предыдущие нормативы суд признал недействительными. Приказ департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области опубликован на сайте правовой информации. На основе нормативов рассчитывают плату за вывоз мусора.

«Норматив накопления твердых коммунальных отходов для одного проживающего в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, составляет 1,8 кубометров в год (было 2,29 для жителей Кургана). Для проживающих в индивидуальных жилых домах — 2 кубометра в год на одну расчетную единицу», — указано в приложении к приказу департамента №252.

Предыдущие нормативы, утвержденные приказом департамента №38 от 1 февраля 2023 года, Курганский городской суд признал недействующими со дня принятия. Решение принято по иску жителей Кургана Сергей Завьялова и Эдуарда Шашкова. Курганцы заявили, что нормативы завышены, из-за чего жители области переплачивают регоператору «Чистый город» за услуги почти в два раза. Прокуратура Курганской области иск поддержала.

Истцы считают, что новые нормативы установлены также без необходимых расчетов. «Нормативы пытаются установить таким способом, чтобы стоимость услуг не снижалась», — говорит Сергей Завьялов. Ранее Завьялов выиграл иск к ООО «Чистый город», после чего заплатил за услугу регоператору 1 копейку. Юрист Вероника Донкан считает, что «цель данных действий департамента — обеспечение возможности совершения противоправных действий регионального оператора по взиманию завышенной платы потребителей». «Это приводит к ущербу более 500 млн рублей в год для потребителей всех категорий в Курганской области. Подробные комментарии к ситуации можно прочесть в ст 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и связанными с нею нормами права», — отметила Донкан. Приказ департамента №252 курганцы планируют оспорить в упрощенном порядке.

URA.RU направило запрос в департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области с просьбой прокомментировать изменения в нормативах и указать, как эти изменения отразятся на стоимости услуг по вывозу мусора. Ответ ожидается.

Приказ департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области от 17.08.2023 № 252 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Курганской области» скрин: портал Официальное опубликование правовых актов, http://publication.pravo.gov.ru/document/4501202308180002?index=3

Приказ департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов от 1 февраля 2023 года N 38, признан недействующим со дня принятия скрин: Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов, https://docs.cntd.ru/document/406508767?marker