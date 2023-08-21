В сети появилось последнее сообщение гида пропавших под землей в Москве диггеров

Mash: последнее сообщение гида пропавших в Москве диггеров содержало в себе желание подняться на улицу

21 августа 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

После начала дождя экскурсионная группа предпринимала попытки подняться на улицу, пишет Mash Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сети появилось последнее сообщение гида группы диггеров, которые пропали в коллекторах в центре Москвы, Константина Филиппова. В сообщении он выразил обеспокоенность погодой и спросил, можно ли выходить на улицу. «Дождь. Можно ли выходить на Трубной?», — передает сообщение гида telegram-канал Mash. Там добавили, что после этого сообщения он перестал выходить на связь. 31-летний Константин Филиппов был активным спортсменом, часто участвовал в пеших походах и восхождениях в горы. Во время сильного ливня он взял на себя роль гида и проводил экскурсию по подземным коллекторам в центре Москвы. Но из-за наводнения подземные ходы были затоплены, и группа не смогла выбраться. Ранее сообщалось, что в Москве-реке было обнаружено третье тело. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что погибшей является молодая девушка. В экскурсии по подземным коллекторам Москвы принимало участие восемь человек. Представитель экстренных служб столицы подтвердил, что обнаружено тело одного погибшего. Отмечается, что во время роковой экскурсии под землей в Москве группа нарушила главную заповедь таких мероприятий. Нельзя проводить экскурсии в коллекторы при наличии угрозы дождя, передает Life .

В сети появилось последнее сообщение гида группы диггеров, которые пропали в коллекторах в центре Москвы, Константина Филиппова. В сообщении он выразил обеспокоенность погодой и спросил, можно ли выходить на улицу. «Дождь. Можно ли выходить на Трубной?», — передает сообщение гида telegram-канал Mash. Там добавили, что после этого сообщения он перестал выходить на связь. 31-летний Константин Филиппов был активным спортсменом, часто участвовал в пеших походах и восхождениях в горы. Во время сильного ливня он взял на себя роль гида и проводил экскурсию по подземным коллекторам в центре Москвы. Но из-за наводнения подземные ходы были затоплены, и группа не смогла выбраться. Ранее сообщалось, что в Москве-реке было обнаружено третье тело. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что погибшей является молодая девушка. В экскурсии по подземным коллекторам Москвы принимало участие восемь человек. Представитель экстренных служб столицы подтвердил, что обнаружено тело одного погибшего. Отмечается, что во время роковой экскурсии под землей в Москве группа нарушила главную заповедь таких мероприятий. Нельзя проводить экскурсии в коллекторы при наличии угрозы дождя, передает Life.