В сети появилось последнее сообщение гида пропавших под землей в Москве диггеров

Mash: последнее сообщение гида пропавших в Москве диггеров содержало в себе желание подняться на улицу
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Экскурсия по реке Малаховке. Подземный Екатеринбург. Екатеринбург, экстрим, хобби, подземная река, подземелье, диггеры, река малаховка
После начала дождя экскурсионная группа предпринимала попытки подняться на улицу, пишет Mash Фото:

В сети появилось последнее сообщение гида группы диггеров, которые пропали в коллекторах в центре Москвы, Константина Филиппова. В сообщении он выразил обеспокоенность погодой и спросил, можно ли выходить на улицу.

«Дождь. Можно ли выходить на Трубной?», — передает сообщение гида telegram-канал Mash. Там добавили, что после этого сообщения он перестал выходить на связь.

31-летний Константин Филиппов был активным спортсменом, часто участвовал в пеших походах и восхождениях в горы. Во время сильного ливня он взял на себя роль гида и проводил экскурсию по подземным коллекторам в центре Москвы. Но из-за наводнения подземные ходы были затоплены, и группа не смогла выбраться.

Ранее сообщалось, что в Москве-реке было обнаружено третье тело. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что погибшей является молодая девушка. В экскурсии по подземным коллекторам Москвы принимало участие восемь человек. Представитель экстренных служб столицы подтвердил, что обнаружено тело одного погибшего. Отмечается, что во время роковой экскурсии под землей в Москве группа нарушила главную заповедь таких мероприятий. Нельзя проводить экскурсии в коллекторы при наличии угрозы дождя, передает Life.

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В сети появилось последнее сообщение гида группы диггеров, которые пропали в коллекторах в центре Москвы, Константина Филиппова. В сообщении он выразил обеспокоенность погодой и спросил, можно ли выходить на улицу. «Дождь. Можно ли выходить на Трубной?», — передает сообщение гида telegram-канал Mash. Там добавили, что после этого сообщения он перестал выходить на связь. 31-летний Константин Филиппов был активным спортсменом, часто участвовал в пеших походах и восхождениях в горы. Во время сильного ливня он взял на себя роль гида и проводил экскурсию по подземным коллекторам в центре Москвы. Но из-за наводнения подземные ходы были затоплены, и группа не смогла выбраться. Ранее сообщалось, что в Москве-реке было обнаружено третье тело. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что погибшей является молодая девушка. В экскурсии по подземным коллекторам Москвы принимало участие восемь человек. Представитель экстренных служб столицы подтвердил, что обнаружено тело одного погибшего. Отмечается, что во время роковой экскурсии под землей в Москве группа нарушила главную заповедь таких мероприятий. Нельзя проводить экскурсии в коллекторы при наличии угрозы дождя, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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