Командир «Азова»* «Редис» вернулся на фронт

21 августа 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Командир «Азова» Денис Прокопенко провел встречу с Игорем Клименко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Денис Прокопенко с позывным «Редис», который ранее был освобожден из плена, вернулся на фронт. Командир был замечен на встрече с главой МВД Украины Игорем Клименко. «Командир „Азова“ Прокопенко снова на фронте», — сообщает «Страна.ua». Там добавили, что «Редис» присутствовал на встрече с Игорем Клименко, состоявшейся на одном из участков фронта. Ранее стало известно, что восстановившиеся бойцы батальона «Азов» успешно вернулись в зону боевых действий. Бригада специального назначения в настоящее время занимает позиции в районе Серебрянского лесничества, северо-западнее Лисичанска. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.

Командир «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Денис Прокопенко с позывным «Редис», который ранее был освобожден из плена, вернулся на фронт. Командир был замечен на встрече с главой МВД Украины Игорем Клименко. «Командир „Азова“ Прокопенко снова на фронте», — сообщает «Страна.ua». Там добавили, что «Редис» присутствовал на встрече с Игорем Клименко, состоявшейся на одном из участков фронта. Ранее стало известно, что восстановившиеся бойцы батальона «Азов» успешно вернулись в зону боевых действий. Бригада специального назначения в настоящее время занимает позиции в районе Серебрянского лесничества, северо-западнее Лисичанска. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.