Командир «Азова»* «Редис» вернулся на фронт

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Командир «Азова» Денис Прокопенко провел встречу с Игорем Клименко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командир «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Денис Прокопенко с позывным «Редис», который ранее был освобожден из плена, вернулся на фронт. Командир был замечен на встрече с главой МВД Украины Игорем Клименко.

«Командир „Азова“ Прокопенко снова на фронте», — сообщает «Страна.ua». Там добавили, что «Редис» присутствовал на встрече с Игорем Клименко, состоявшейся на одном из участков фронта.

Ранее стало известно, что восстановившиеся бойцы батальона «Азов» успешно вернулись в зону боевых действий. Бригада специального назначения в настоящее время занимает позиции в районе Серебрянского лесничества, северо-западнее Лисичанска.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.

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Командир «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Денис Прокопенко с позывным «Редис», который ранее был освобожден из плена, вернулся на фронт. Командир был замечен на встрече с главой МВД Украины Игорем Клименко. «Командир „Азова“ Прокопенко снова на фронте», — сообщает «Страна.ua». Там добавили, что «Редис» присутствовал на встрече с Игорем Клименко, состоявшейся на одном из участков фронта. Ранее стало известно, что восстановившиеся бойцы батальона «Азов» успешно вернулись в зону боевых действий. Бригада специального назначения в настоящее время занимает позиции в районе Серебрянского лесничества, северо-западнее Лисичанска. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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