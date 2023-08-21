Командир «Азова»* «Редис» вернулся на фронт

Командир «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Денис Прокопенко с позывным «Редис», который ранее был освобожден из плена, вернулся на фронт. Командир был замечен на встрече с главой МВД Украины Игорем Клименко.
«Командир „Азова“ Прокопенко снова на фронте», — сообщает «Страна.ua». Там добавили, что «Редис» присутствовал на встрече с Игорем Клименко, состоявшейся на одном из участков фронта.
Ранее стало известно, что восстановившиеся бойцы батальона «Азов» успешно вернулись в зону боевых действий. Бригада специального назначения в настоящее время занимает позиции в районе Серебрянского лесничества, северо-западнее Лисичанска.
*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России.
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