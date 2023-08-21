Жительница Курганской области более года получала деньги за умершую родственницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Женщина хотела обогатиться за счет умершей родственницы Фото:

В Курганской области осудили местную жительницу, которая больше года получала социальные выплаты, начисленные умершей родственнице. Общая сумма средств, полученных преступным путем — 160 тысяч рублей, указано на сайте Варгашинского районного суда.

«Установлено, что гражданка, используя банковскую карту умершей родственницы, не сообщила о ее смерти. Она более года получала установленные умершей соцвыплаты, тем самым <…> похитила денежные средства на общую сумму свыше 160 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению», — написано в судебном акте.

Осужденную приговорили к обязательным работам. Также с нее в пользу потерпевших взыскали причиненный ущерб.

Ранее URA.RU писало о жительнице Курганской области, которая присвоила пенсию умершей матери. Тогда сумма ущерба превысила 125 тысяч рублей.

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В Курганской области осудили местную жительницу, которая больше года получала социальные выплаты, начисленные умершей родственнице. Общая сумма средств, полученных преступным путем — 160 тысяч рублей, указано на сайте Варгашинского районного суда. «Установлено, что гражданка, используя банковскую карту умершей родственницы, не сообщила о ее смерти. Она более года получала установленные умершей соцвыплаты, тем самым <…> похитила денежные средства на общую сумму свыше 160 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению», — написано в судебном акте. Осужденную приговорили к обязательным работам. Также с нее в пользу потерпевших взыскали причиненный ущерб. Ранее URA.RU писало о жительнице Курганской области, которая присвоила пенсию умершей матери. Тогда сумма ущерба превысила 125 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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