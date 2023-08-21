Жительница Курганской области более года получала деньги за умершую родственницу

21 августа 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

Женщина хотела обогатиться за счет умершей родственницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области осудили местную жительницу, которая больше года получала социальные выплаты, начисленные умершей родственнице. Общая сумма средств, полученных преступным путем — 160 тысяч рублей, указано на сайте Варгашинского районного суда. «Установлено, что гражданка, используя банковскую карту умершей родственницы, не сообщила о ее смерти. Она более года получала установленные умершей соцвыплаты, тем самым <…> похитила денежные средства на общую сумму свыше 160 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению», — написано в судебном акте. Осужденную приговорили к обязательным работам. Также с нее в пользу потерпевших взыскали причиненный ущерб. Ранее URA.RU писало о жительнице Курганской области, которая присвоила пенсию умершей матери. Тогда сумма ущерба превысила 125 тысяч рублей.

В Курганской области осудили местную жительницу, которая больше года получала социальные выплаты, начисленные умершей родственнице. Общая сумма средств, полученных преступным путем — 160 тысяч рублей, указано на сайте Варгашинского районного суда. «Установлено, что гражданка, используя банковскую карту умершей родственницы, не сообщила о ее смерти. Она более года получала установленные умершей соцвыплаты, тем самым <…> похитила денежные средства на общую сумму свыше 160 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению», — написано в судебном акте. Осужденную приговорили к обязательным работам. Также с нее в пользу потерпевших взыскали причиненный ущерб. Ранее URA.RU писало о жительнице Курганской области, которая присвоила пенсию умершей матери. Тогда сумма ущерба превысила 125 тысяч рублей.