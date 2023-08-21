21 августа 2023

США отправит Польше ударные вертолеты AH-64E Apache для участия в операциях НАТО

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НАТО. Москва. stock, вертолет, нато, апачи, Apache, stock
Польша может получить 96 ударных вертолетов Apache Фото:
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В Пентагоне одобрили вероятную поставку Польше 96 ударных вертолетов AH-64E Apache на общую сумму порядка 12 миллиардов долларов. Кроме техники, в ожидаемой сделке указаны техническое и логистическое сопровождение, а также необходимое оборудование.

«Варшава запросила у Вашингтона продажу 96 ударных вертолетов такого типа, сопутствующее оборудование, а также логистическую и техническую поддержку. Предполагаемая сделка по продаже (вертолетов) укрепит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей надежные силы, способные сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО», — цитирует информацию Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона РИА Новости. В Пентагоне также заявили, что сделка не станет принципиальным нарушением баланса военных сил в Европе.

Ранее стало известно, что Польша намерена построить крупную сухопутную армию в Европе, численность войск предполагается увеличить до 300 тысяч военнослужащих. В планах в марте 2023 года были включены закупки закупку 1 тысячи танков у Южной Кореи, 250 единиц у США, 600 самоходных гаубиц, 18 РСЗО HIMARS, 288 южнокорейских РСЗО, свыше одной тысячи БМП, а также 96 вертолетов AH-64E Apache и 48 боевых самолетов FA-50.

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В Пентагоне одобрили вероятную поставку Польше 96 ударных вертолетов AH-64E Apache на общую сумму порядка 12 миллиардов долларов. Кроме техники, в ожидаемой сделке указаны техническое и логистическое сопровождение, а также необходимое оборудование. «Варшава запросила у Вашингтона продажу 96 ударных вертолетов такого типа, сопутствующее оборудование, а также логистическую и техническую поддержку. Предполагаемая сделка по продаже (вертолетов) укрепит способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам, предоставив ей надежные силы, способные сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО», — цитирует информацию Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности Пентагона РИА Новости. В Пентагоне также заявили, что сделка не станет принципиальным нарушением баланса военных сил в Европе. Ранее стало известно, что Польша намерена построить крупную сухопутную армию в Европе, численность войск предполагается увеличить до 300 тысяч военнослужащих. В планах в марте 2023 года были включены закупки закупку 1 тысячи танков у Южной Кореи, 250 единиц у США, 600 самоходных гаубиц, 18 РСЗО HIMARS, 288 южнокорейских РСЗО, свыше одной тысячи БМП, а также 96 вертолетов AH-64E Apache и 48 боевых самолетов FA-50.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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