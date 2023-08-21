21 августа 2023

Военный аналитик США раскрыл главный недостаток F-16 из Дании и Нидерландов

Военный эксперт Белл: не все истребители F-16 пригодны для боевых действий
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть переданных Украине самолетов F-16 из Дании и Нидерландов не приспособлены для боевых действий. С таким заявлением выступил американский военный аналитик Шон Белл.

«Некоторые из переданных самолетов будут двухместными. Обычно такие модели используются для наблюдательных или учебных миссий», — отметил Шон Белл в интервью Sky News.

Ранее Нидерланды заявили, что передадут Киеву 42 истребителя F-16. Дания следом анонсировала поставку еще 19 самолетов. В Вашингтоне одобрил передачу истребителей нового поколения ВСУ. В беседе с URA.RU российский военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны 2024 года.

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Часть переданных Украине самолетов F-16 из Дании и Нидерландов не приспособлены для боевых действий. С таким заявлением выступил американский военный аналитик Шон Белл. «Некоторые из переданных самолетов будут двухместными. Обычно такие модели используются для наблюдательных или учебных миссий», — отметил Шон Белл в интервью Sky News. Ранее Нидерланды заявили, что передадут Киеву 42 истребителя F-16. Дания следом анонсировала поставку еще 19 самолетов. В Вашингтоне одобрил передачу истребителей нового поколения ВСУ. В беседе с URA.RU российский военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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