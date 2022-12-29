Задержание защитников стадиона «Молот» в Перми признали незаконным

Полиция заплатит защитнице стадиона «Молот» в Перми компенсацию морального ущерба за задержание

30 декабря 2022 в 23:19 Размер текста - 17 +

Защитников УДС «Молот» освободили от штрафа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми признали незаконным задержание защитников «Молота» во время записи обращения к президенту. Полиция заплатит активистке Елене Германовой компенсацию морального ущерба. «Активистка Елена Германова, которая боролась за сохранение стадиона „Молот“, выиграла суд — в прошлом году она предъявила иск пермской полиции за моральный вред. В июне 2021 года полиция задержала трех защитников стадиона „Молот“, которые записали обращение к Владимиру Путину. После записи ролика их задержали за участие в несанкционированном митинге», — сообщает издание 59.RU. Девелопер ПМД заявлял, что планирует построить жилые дома возле УДС «Молот» в Перми. Общая стоимость строительных объектов составляет около 5 млрд рублей. Ранее районный суд Мотовилихинского района оштрафовал противницу застройки на 20 тысяч рублей. Позднее штраф отменили.

В Перми признали незаконным задержание защитников «Молота» во время записи обращения к президенту. Полиция заплатит активистке Елене Германовой компенсацию морального ущерба. «Активистка Елена Германова, которая боролась за сохранение стадиона „Молот“, выиграла суд — в прошлом году она предъявила иск пермской полиции за моральный вред. В июне 2021 года полиция задержала трех защитников стадиона „Молот“, которые записали обращение к Владимиру Путину. После записи ролика их задержали за участие в несанкционированном митинге», — сообщает издание 59.RU. Девелопер ПМД заявлял, что планирует построить жилые дома возле УДС «Молот» в Перми. Общая стоимость строительных объектов составляет около 5 млрд рублей. Ранее районный суд Мотовилихинского района оштрафовал противницу застройки на 20 тысяч рублей. Позднее штраф отменили.