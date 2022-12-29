29 декабря 2022

Задержание защитников стадиона «Молот» в Перми признали незаконным

Полиция заплатит защитнице стадиона «Молот» в Перми компенсацию морального ущерба за задержание
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, дворец спорта молот
Защитников УДС «Молот» освободили от штрафа Фото:

В Перми признали незаконным задержание защитников «Молота» во время записи обращения к президенту. Полиция заплатит активистке Елене Германовой компенсацию морального ущерба.

«Активистка Елена Германова, которая боролась за сохранение стадиона „Молот“, выиграла суд — в прошлом году она предъявила иск пермской полиции за моральный вред. В июне 2021 года полиция задержала трех защитников стадиона „Молот“, которые записали обращение к Владимиру Путину. После записи ролика их задержали за участие в несанкционированном митинге», — сообщает издание 59.RU.

Девелопер ПМД заявлял, что планирует построить жилые дома возле УДС «Молот» в Перми. Общая стоимость строительных объектов составляет около 5 млрд рублей.

Ранее районный суд Мотовилихинского района оштрафовал противницу застройки на 20 тысяч рублей. Позднее штраф отменили.

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В Перми признали незаконным задержание защитников «Молота» во время записи обращения к президенту. Полиция заплатит активистке Елене Германовой компенсацию морального ущерба. «Активистка Елена Германова, которая боролась за сохранение стадиона „Молот“, выиграла суд — в прошлом году она предъявила иск пермской полиции за моральный вред. В июне 2021 года полиция задержала трех защитников стадиона „Молот“, которые записали обращение к Владимиру Путину. После записи ролика их задержали за участие в несанкционированном митинге», — сообщает издание 59.RU. Девелопер ПМД заявлял, что планирует построить жилые дома возле УДС «Молот» в Перми. Общая стоимость строительных объектов составляет около 5 млрд рублей. Ранее районный суд Мотовилихинского района оштрафовал противницу застройки на 20 тысяч рублей. Позднее штраф отменили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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