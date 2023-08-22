Украинские медиа распустили слух о ежемесячной мобилизации россиян

В Совфеде опровергли ежемесячную мобилизацию 20 тысяч россиян

Сейчас мобилизации не идет, отметила Маргарита Павлова Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Опровержение фейковой информации

Украинские СМИ распространяют информацию о том, что в России якобы мобилизуют 20 тысяч человек каждый месяц, но эта информация не соответствует действительности. Об этом корреспонденту URA.RU заявила член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Маргарита Павлова.

Украинские СМИ и telegram-каналы сообщают о том, что в России якобы ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч жителей. «Разными способами и методами, но принудительная мобилизация продолжается. Мобилизуют в основном тех, кто недавно получил российский паспорт. При этом мобилизация не затрагивает детей чиновников и олигархов», — пишут украинские СМИ. Однако агентству URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности.

В разговоре с корреспондентом агентства Маргарита Павлова сообщила, что данные сообщения являются слухами. «Нет никакой мобилизации. Это фейк чистой воды», — заявила Павлова. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании частичной мобилизации в ноябре прошлого года.

Ранее URA.RU уже опровергало фейки, связанные с призывом на военную службу. Появились сообщения о том, что осенью в России начнется вторая волна мобилизации, но депутат Госдумы, член рабочей группы при Министерстве обороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев сказал корреспонденту агентства, что эта информация является лишь слухами.