Балицкий: ВСУ потеряли 1,5 тысячи бойцов за 10 дней

22 августа 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Российские силы отразили нападение штурмовых бригад Украины в районе Работино, сообщил Евгений Балицкий Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за 10 день 1,5 тысячи бойцов в районе села Работино (Запорожская область). Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. «Только за прошедшие десять дней противник потерял полторы тысячи человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть. Потери противника возросли на 30%. Эти колоссальные цифры», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале . Он отметил, что это цена за мнимый успех на мировой арене, который киевское руководство показывает Западу. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в районе Работино складывается тяжелая ситуация. По его словам, населенный пункт до сих пор остается за Россией.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за 10 день 1,5 тысячи бойцов в районе села Работино (Запорожская область). Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. «Только за прошедшие десять дней противник потерял полторы тысячи человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть. Потери противника возросли на 30%. Эти колоссальные цифры», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он отметил, что это цена за мнимый успех на мировой арене, который киевское руководство показывает Западу. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в районе Работино складывается тяжелая ситуация. По его словам, населенный пункт до сих пор остается за Россией.