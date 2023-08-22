Балицкий: ВСУ потеряли 1,5 тысячи бойцов за 10 дней

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Вооруженные силы Украины. stock, военные, ВСУ, украинские военные, дрг, stock
Российские силы отразили нападение штурмовых бригад Украины в районе Работино, сообщил Евгений Балицкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за 10 день 1,5 тысячи бойцов в районе села Работино (Запорожская область). Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Только за прошедшие десять дней противник потерял полторы тысячи человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть. Потери противника возросли на 30%. Эти колоссальные цифры», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он отметил, что это цена за мнимый успех на мировой арене, который киевское руководство показывает Западу.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в районе Работино складывается тяжелая ситуация. По его словам, населенный пункт до сих пор остается за Россией.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за 10 день 1,5 тысячи бойцов в районе села Работино (Запорожская область). Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. «Только за прошедшие десять дней противник потерял полторы тысячи человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть. Потери противника возросли на 30%. Эти колоссальные цифры», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он отметил, что это цена за мнимый успех на мировой арене, который киевское руководство показывает Западу. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в районе Работино складывается тяжелая ситуация. По его словам, населенный пункт до сих пор остается за Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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