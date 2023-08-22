Статусный полицейский со связями в ФСБ переходит в УГМК

Глава службы собственной безопасности свердловского главка переходит работать в УГМК

Полковник полиции будет охранять безопасность и секреты УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) свердловской полиции Валентин Зенков объявил личному составу о скором выходе в отставку. Как сообщил URA.RU источник в главке, полковника пригласили возглавить отдел режима службы собственной безопасности УГМК.

«Зенков сообщил своему личному составу о скором выходе в отставку. Сейчас он находится в отпуске с последующим увольнением. Известно, что Зенкова не без влиятельных связей в ФСБ региона пригласили возглавить отдел режима СБ УГМК. Ему дали карт-бланш привести с собой еще пятерых человек», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, перед Зенковым поставили условие: его заместителем должен стать кто-то из спецслужбистов. Не исключено, что этим человеком будет Александр Зимин — сотрудник ФСБ, прикомандированный к свердловской полиции. В свое время он был внедрен в полицию якобы именно с подачи Зенкова.

«Зенков гордился связями с чекистами, а руководство главка видело в этом свою уязвимость. Много информации и сплетен утекало в соседнее здание (имеется в виду управление свердловского ФСБ — прим. ред.)», — объясняет источник. В отставке Зенкова якобы был особенно заинтересован начальник ГУ МВД Александр Мешков, добавил собеседник.

На новом месте полковник и его помощники возьмут на себя часть функций подразделения экономического блока службы безопасности. За комментарием корреспондент обратился к самому Валентину Зенкову. Он подтвердил свой уход из полиции.

«Ухожу в службу собственной безопасности УГМК. Буду делать все то же самое, что и на предыдущем месте работы. Коллеги отпускают [из главка] с болью в сердце, со слезами на глазах», — сказал Зенков и добавил, что уже скоро приступит к своим новым обязанностям.

УГМК известно тем, что собирает в своих рядах силовиков в отставке или на пенсии. Это связано с тем, что их навыки незаменимы в охране интересов крупного бизнеса. Так, весной в компанию устроилась на работу бывший пресс-секретарь ГУ МВД по УрФО и глава пресс-службы УМВД Тюменской области Светлана Новик. Ранее к «медникам» перетекли офицеры самых разных рангов из многих силовых структур.