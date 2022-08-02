Назначение сотрудника ФСБ в свердловский главк полиции готовилось с начала года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Сотрудник УФСБ по Свердловской области Александр Зимин назначен первым замглавы оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по региону вместо ушедшего Дмитрия Курганова, которого считали причастным к скандалу с полиграфом. Это дает ФСБ возможность эффективнее контролировать дела полицейского главка, сообщил URA.RU источник в силовых ведомствах.

«Александр Зимин получил должность первого замглавы свердловского УСБ после ухода Дмитрия Курганова. Кадровую перестановку готовили давно, но возможна она стала только сейчас», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что эта должность сделает Зимина одним из самых влиятельных сотрудников главка. Это связано с тем, что сотрудники собственной безопасности владеют чувствительной информацией, касающейся работы, в том числе, руководства регионального МВД.

По словам другого источника URA.RU, работа прикомандированных сотрудников ФСБ в свердловском главке — редкое явление. Такая практика наблюдается в приграничных регионах, но даже там редко.

URA.RU направило запрос в ОРЧ СБ свердловского главка полиции. Ответа на момент публикации не поступало. В УФСБ по Свердловской области воздержались от комментариев.

О будущем усилении влияния ФСБ в ГУ МВД по Свердловской области URA.RU писало в 2020 году. Источник в силовых структурах сообщал, что внедрение сотрудников закрытого ведомства в полицейские главки будет проходить через структуры оперативно-розыскных частей собственной безопасности. Это, по версии источников, должно усилить позиции ФСБ.

Версия о приходе Зимина в ОРЧ СБ главка появилась в начале мая. Предполагалось, что он заменит Дмитрия Курганова, однако для отставки силовика причин не было. Позднее появились слухи о провале Кургановым проверки на детекторе лжи, после чего силовик перешел в управление делопроизводства главка, освободив месте Зимину.