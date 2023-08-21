Суд Санкт-Петербурга признал вину бывшего курганского главы по делу о гостайне

Бывшему курганскому главе отказали в жалобе на приговор по разглашению гостайны

22 августа 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

В Санкт-Петербурге отклонили жалобу курганца на приговор за гостайну Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Второй апелляционный суд г. Санкт-Петербурга оставил в силе обвинительный приговор за разглашение гостайны, вынесенный жителю Курганской области. Апелляцию подавал экс-глава одного из курганских районов. Решение появилось в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — апелляция. Ст. 283 ч.1 УК РФ (разглашение сведений, составляющего государственную тайну лицом, которому она стала известна по службе). Рассмотрение в первой инстанции — Курганский областной суд. Результат — судебный акт оставлен без изменения», — сообщает картотека Второго апелляционного суда г. Санкт-Петербурга. Заседание состоялось 22 августа. По данным источников URA.RU, подсудимым на процессе являлся один из бывших окружных глав области, ушедший со своего поста в 2022 году. Его обвиняли в трех эпизодах разглашения сведений, составляющего государственную тайну лицом, которому она стала известна по службе (ст.283 ч.1 УК РФ). Мужчину в мае признали виновным в разглашении гостайны и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также ему запретили на год занимать руководящие должности. По информации собеседников, дело было возбуждено после оперативных-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального УФСБ. Суд в Санкт-Петербурге оставил приговор без изменения. Обжаловать решение экс-чиновник может в Верховном суде РФ. Собеседники URA.RU из числа юристов отметили, что в нынешней политической обстановке лицам, допущенным к гостайне, нельзя так просто относиться к ней. «Бывший глава, по всей видимости, не предавал серьезности вопросу и допустил разглашение грифованных сведений. Хорошо, что у него не было допуска к более важным данным. Это могло бы нанести существенный ущерб государству», — говорят правоведы. Ранее URA.RU сообщало, что экс-чиновник подал жалобу после засекреченного процесса. Курганец не согласился с решением, вынесшим ему наказание за разглашение гостайны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Второй апелляционный суд г. Санкт-Петербурга оставил в силе обвинительный приговор за разглашение гостайны, вынесенный жителю Курганской области. Апелляцию подавал экс-глава одного из курганских районов. Решение появилось в системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — апелляция. Ст. 283 ч.1 УК РФ (разглашение сведений, составляющего государственную тайну лицом, которому она стала известна по службе). Рассмотрение в первой инстанции — Курганский областной суд. Результат — судебный акт оставлен без изменения», — сообщает картотека Второго апелляционного суда г. Санкт-Петербурга. Заседание состоялось 22 августа. По данным источников URA.RU, подсудимым на процессе являлся один из бывших окружных глав области, ушедший со своего поста в 2022 году. Его обвиняли в трех эпизодах разглашения сведений, составляющего государственную тайну лицом, которому она стала известна по службе (ст.283 ч.1 УК РФ). Мужчину в мае признали виновным в разглашении гостайны и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также ему запретили на год занимать руководящие должности. По информации собеседников, дело было возбуждено после оперативных-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального УФСБ. Суд в Санкт-Петербурге оставил приговор без изменения. Обжаловать решение экс-чиновник может в Верховном суде РФ. Собеседники URA.RU из числа юристов отметили, что в нынешней политической обстановке лицам, допущенным к гостайне, нельзя так просто относиться к ней. «Бывший глава, по всей видимости, не предавал серьезности вопросу и допустил разглашение грифованных сведений. Хорошо, что у него не было допуска к более важным данным. Это могло бы нанести существенный ущерб государству», — говорят правоведы. Ранее URA.RU сообщало, что экс-чиновник подал жалобу после засекреченного процесса. Курганец не согласился с решением, вынесшим ему наказание за разглашение гостайны.