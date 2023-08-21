21 августа 2023

Дмитрий Артюхов обязал мэров ЯНАО заниматься жизнью колледжей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов поручил мэрам ЯНАО возглавить советы колледжей Фото:

Главы администраций городов ЯНАО возглавят советы муниципальных колледжей, которые призваны решать вопросы взаимодействия с градообразующими предприятиями. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время пресс-подхода в Губкинском.

«Мною принято решение, главы городов должны повсеместно возглавить советы колледжей. Заниматься стыковкой вопросов от градообразующих предприятий и тех специалистов, которых готовят в колледже», — сообщил Дмитрий Артюхов журналистам.

В задачу глав муниципалитетов будет входить обеспечение градообразующих предприятий востребованными специалистами. Для этого нужно будет следить, чтобы материальная база колледжей отвечала запросам предприятий. У мэров появится механизм участия в жизни колледжа и возможность оперативно доносить нужды конкретных учебных заведений до властей региона.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО построят колледж, который сможет успешно конкурировать с лучшими образовательными учреждениями России. Это будет совместный проект округа и ПАО «НОВАТЭК».

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Главы администраций городов ЯНАО возглавят советы муниципальных колледжей, которые призваны решать вопросы взаимодействия с градообразующими предприятиями. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов во время пресс-подхода в Губкинском. «Мною принято решение, главы городов должны повсеместно возглавить советы колледжей. Заниматься стыковкой вопросов от градообразующих предприятий и тех специалистов, которых готовят в колледже», — сообщил Дмитрий Артюхов журналистам. В задачу глав муниципалитетов будет входить обеспечение градообразующих предприятий востребованными специалистами. Для этого нужно будет следить, чтобы материальная база колледжей отвечала запросам предприятий. У мэров появится механизм участия в жизни колледжа и возможность оперативно доносить нужды конкретных учебных заведений до властей региона. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО построят колледж, который сможет успешно конкурировать с лучшими образовательными учреждениями России. Это будет совместный проект округа и ПАО «НОВАТЭК».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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