Суд избрал меру пресечения тобольскому депутату Урамаеву

Суд отправил тобольского депутата Урамаева под домашний арест

22 августа 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Ринат Урамаев отправлен под домашний арест Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат Тобольской районной думы Ринат Урамаев, обвиняемый в мошенничестве, отправлен под домашний арест до 19 октября 2023 года. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что 21 августа Урамаев был задержан силовиками. «Сегодня Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Ринату Урамаеву, 1980 года рождения. Мужчина обвиняется в мошенничестве — ч.4 ст. 159 УК РФ. Два месяца, по 19 октября 2023 года, обвиняемому запрещено покидать пределы жилого помещения без разрешения следователя либо суда», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что Урамаеву также нельзя общаться с другими обвиняемыми по делу. Как лично, так и при помощи любых средств связи. Ранее агентство писало о том, что Тобольский суд лишил Рината Урамаева права управления автомобилем за то, что он скрылся с места ДТП. По данным источников URA.RU, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Депутат Тобольской районной думы Ринат Урамаев, обвиняемый в мошенничестве, отправлен под домашний арест до 19 октября 2023 года. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что 21 августа Урамаев был задержан силовиками. «Сегодня Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Ринату Урамаеву, 1980 года рождения. Мужчина обвиняется в мошенничестве — ч.4 ст. 159 УК РФ. Два месяца, по 19 октября 2023 года, обвиняемому запрещено покидать пределы жилого помещения без разрешения следователя либо суда», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что Урамаеву также нельзя общаться с другими обвиняемыми по делу. Как лично, так и при помощи любых средств связи. Ранее агентство писало о том, что Тобольский суд лишил Рината Урамаева права управления автомобилем за то, что он скрылся с места ДТП. По данным источников URA.RU, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.