21 августа 2023

Суд избрал меру пресечения тобольскому депутату Урамаеву

Суд отправил тобольского депутата Урамаева под домашний арест
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Суд. Тюмень, приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебное дело, судья читает приговор
Ринат Урамаев отправлен под домашний арест Фото:

Депутат Тобольской районной думы Ринат Урамаев, обвиняемый в мошенничестве, отправлен под домашний арест до 19 октября 2023 года. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что 21 августа Урамаев был задержан силовиками.

«Сегодня Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Ринату Урамаеву, 1980 года рождения. Мужчина обвиняется в мошенничестве — ч.4 ст. 159 УК РФ. Два месяца, по 19 октября 2023 года, обвиняемому запрещено покидать пределы жилого помещения без разрешения следователя либо суда», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Там уточнили, что Урамаеву также нельзя общаться с другими обвиняемыми по делу. Как лично, так и при помощи любых средств связи.

Ранее агентство писало о том, что Тобольский суд лишил Рината Урамаева права управления автомобилем за то, что он скрылся с места ДТП. По данным источников URA.RU, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Тобольской районной думы Ринат Урамаев, обвиняемый в мошенничестве, отправлен под домашний арест до 19 октября 2023 года. Об этом без указания имен сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что 21 августа Урамаев был задержан силовиками. «Сегодня Тобольский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста Ринату Урамаеву, 1980 года рождения. Мужчина обвиняется в мошенничестве — ч.4 ст. 159 УК РФ. Два месяца, по 19 октября 2023 года, обвиняемому запрещено покидать пределы жилого помещения без разрешения следователя либо суда», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что Урамаеву также нельзя общаться с другими обвиняемыми по делу. Как лично, так и при помощи любых средств связи. Ранее агентство писало о том, что Тобольский суд лишил Рината Урамаева права управления автомобилем за то, что он скрылся с места ДТП. По данным источников URA.RU, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...