Подрядчик чуть не сорвал празднование Дня флага РФ в районе ЯНАО

В Шурышкарском районе ЯНАО подрядная организация не исполнила обязательства по установке 25-метрового флагштока в срок. Тем самым, подрядчик чуть не сорвал празднование Дня государственного флага РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.
«Местный предприниматель заключил муниципальный контракт на установку 25-метрового флагштока на центральной площади в селе Мужи, но в установленные договором сроки (до 25.07.2023) работы не исполнил. Прокуратурой района в адрес подрядчика внесено представление, предпринимателем усилен контроль за исполнением контракта, в результате чего флагшток был установлен к празднованию», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.
На подрядчика заведено административное дело за неисполнение обязательств условий контракта. Празднование Дня государственного флага, который отмечается в России 22 августа, в Мужах прошло в штатном режиме.
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