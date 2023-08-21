21 августа 2023

Подрядчик чуть не сорвал празднование Дня флага РФ в районе ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, девушка, триколор, флаг россии, силуэт
Предприниматель вовремя не установил флагшток в селе Мужи и был наказан Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО подрядная организация не исполнила обязательства по установке 25-метрового флагштока в срок. Тем самым, подрядчик чуть не сорвал празднование Дня государственного флага РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Местный предприниматель заключил муниципальный контракт на установку 25-метрового флагштока на центральной площади в селе Мужи, но в установленные договором сроки (до 25.07.2023) работы не исполнил. Прокуратурой района в адрес подрядчика внесено представление, предпринимателем усилен контроль за исполнением контракта, в результате чего флагшток был установлен к празднованию», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

На подрядчика заведено административное дело за неисполнение обязательств условий контракта. Празднование Дня государственного флага, который отмечается в России 22 августа, в Мужах прошло в штатном режиме.

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В Шурышкарском районе ЯНАО подрядная организация не исполнила обязательства по установке 25-метрового флагштока в срок. Тем самым, подрядчик чуть не сорвал празднование Дня государственного флага РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Местный предприниматель заключил муниципальный контракт на установку 25-метрового флагштока на центральной площади в селе Мужи, но в установленные договором сроки (до 25.07.2023) работы не исполнил. Прокуратурой района в адрес подрядчика внесено представление, предпринимателем усилен контроль за исполнением контракта, в результате чего флагшток был установлен к празднованию», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. На подрядчика заведено административное дело за неисполнение обязательств условий контракта. Празднование Дня государственного флага, который отмечается в России 22 августа, в Мужах прошло в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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