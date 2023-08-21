Подрядчик чуть не сорвал празднование Дня флага РФ в районе ЯНАО

22 августа 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Предприниматель вовремя не установил флагшток в селе Мужи и был наказан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шурышкарском районе ЯНАО подрядная организация не исполнила обязательства по установке 25-метрового флагштока в срок. Тем самым, подрядчик чуть не сорвал празднование Дня государственного флага РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Местный предприниматель заключил муниципальный контракт на установку 25-метрового флагштока на центральной площади в селе Мужи, но в установленные договором сроки (до 25.07.2023) работы не исполнил. Прокуратурой района в адрес подрядчика внесено представление, предпринимателем усилен контроль за исполнением контракта, в результате чего флагшток был установлен к празднованию», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. На подрядчика заведено административное дело за неисполнение обязательств условий контракта. Празднование Дня государственного флага, который отмечается в России 22 августа, в Мужах прошло в штатном режиме.

В Шурышкарском районе ЯНАО подрядная организация не исполнила обязательства по установке 25-метрового флагштока в срок. Тем самым, подрядчик чуть не сорвал празднование Дня государственного флага РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Местный предприниматель заключил муниципальный контракт на установку 25-метрового флагштока на центральной площади в селе Мужи, но в установленные договором сроки (до 25.07.2023) работы не исполнил. Прокуратурой района в адрес подрядчика внесено представление, предпринимателем усилен контроль за исполнением контракта, в результате чего флагшток был установлен к празднованию», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. На подрядчика заведено административное дело за неисполнение обязательств условий контракта. Празднование Дня государственного флага, который отмечается в России 22 августа, в Мужах прошло в штатном режиме.