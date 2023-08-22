Адвокат объяснил, кто ответит за смерти в московском коллекторе

Организаторы незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве несут ответственность за смерть группы диггеров. Об этом заявил адвокат Владислав Онуфриев.
«Организаторы экскурсии несут ответственность за гибель экскурсантов. Им грозит наказание до десяти лет лишения свободы по части 3 статьи 238 УК РФ за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — передает слова Онуфриева Пятый канал. Также он добавил, что маркетплейсы, размещавшие объявления о нелегальных экскурсиях, также могут понести наказание, особенно учитывая общественный резонанс.
За последние три года не было возбуждено уголовных дел против диггеров, но адвокат отметил, что экскурсии такого рода, за исключением незначительного числа, организуются без договоров и гарантий. Это может затруднить доказательство вины организаторов, заключил адвокат.
Во время экскурсии по коллекторам в Москве 21 августа погибла группа из восьми диггеров из-за наводнения, вызванного сильным ливнем. Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что гражданам запрещено проникать в коллекторы, а владельцы должны нести ответственность за безопасность.
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