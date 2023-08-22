Кандидат в губернаторы Тюменской области снял видео с альтернативной географией. Видео

Кандидат в губернаторы Тюменской области Садовников перепутал города ХМАО

22 августа 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Восток оказался слева, а столица ХМАО «переехала» в Советский район Фото: Анна Майорова © URA.RU Кандидат в губернаторы Тюменской области от ЛДПР Денис Садовников записал видео с альтернативной географией ХМАО. Он перепутал стороны света, а столицу Югры Ханты-Мансийск переместил в Советский район. Ролик опубликован в личном telegram-канале политика. На видеозаписи Садовников благодарит коллег по ЛДПР и рассказывает о поездке в Югру и встречах с партийным активом. При этом восток расположен слева, а не справа, а столица ХМАО отмечена на карте там, где в действительности располагается Советский район. Мегион размещен ближе к Сургуту (сам город всего в 30 км от Нижневартовска), а Нефтеюганск оказался в Ханты-Мансийский районе. Как сообщил журналисту URA.RU источник в политическом истеблишменте Югры, Ямала и Тюменской области, ролик уже стал поводом для обсуждений. «В политтусовке „тюменской матрешки“ теперь гадают, куда на самом деле югорчане возили ямальского кандидата во время его тура ХМАО, и не были ли эти ошибки допущены намеренно, чтобы привлечь журналистов», — отмечает инсайдер. В ответ на вопрос корреспондента, кто монтировал видео, кандидат ответил, что делает всегда все сам при поддержке однопартийцев. «У меня нет заготовленных шаблонов. Мы же не претендуем на географическую точность, изображения схематичны. Ролик сделан в самом обычном графическом редакторе. Главное, что эта поездка состоялась. И чтобы люди понимали, что это народные выборы», — прокомментировал Садовников. Ранее URA.RU писало, что Садовников отправился в предвыборное турне по ХМАО. Его оппоненты: единоросс Александр Моор и коммунист Иван Левченко — уже побывали в Югре, а вот эсер Владимир Пискайкин, также претендующий на пост главы Тюменской области, отказался от поездок по ХМАО и ЯНАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат в губернаторы Тюменской области от ЛДПР Денис Садовников записал видео с альтернативной географией ХМАО. Он перепутал стороны света, а столицу Югры Ханты-Мансийск переместил в Советский район. Ролик опубликован в личном telegram-канале политика. На видеозаписи Садовников благодарит коллег по ЛДПР и рассказывает о поездке в Югру и встречах с партийным активом. При этом восток расположен слева, а не справа, а столица ХМАО отмечена на карте там, где в действительности располагается Советский район. Мегион размещен ближе к Сургуту (сам город всего в 30 км от Нижневартовска), а Нефтеюганск оказался в Ханты-Мансийский районе. Как сообщил журналисту URA.RU источник в политическом истеблишменте Югры, Ямала и Тюменской области, ролик уже стал поводом для обсуждений. «В политтусовке „тюменской матрешки“ теперь гадают, куда на самом деле югорчане возили ямальского кандидата во время его тура ХМАО, и не были ли эти ошибки допущены намеренно, чтобы привлечь журналистов», — отмечает инсайдер. В ответ на вопрос корреспондента, кто монтировал видео, кандидат ответил, что делает всегда все сам при поддержке однопартийцев. «У меня нет заготовленных шаблонов. Мы же не претендуем на географическую точность, изображения схематичны. Ролик сделан в самом обычном графическом редакторе. Главное, что эта поездка состоялась. И чтобы люди понимали, что это народные выборы», — прокомментировал Садовников. Ранее URA.RU писало, что Садовников отправился в предвыборное турне по ХМАО. Его оппоненты: единоросс Александр Моор и коммунист Иван Левченко — уже побывали в Югре, а вот эсер Владимир Пискайкин, также претендующий на пост главы Тюменской области, отказался от поездок по ХМАО и ЯНАО.