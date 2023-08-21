21 августа 2023

Курганцы отправили саперу с позывным «Ворон» бензогенератор на фронт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганскому бойцу из саперной роты отправили бензогенератор (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Администрация Шадринска (Курганская область) совместно с бизнесменами и горожанами отправили военнослужащему с позывным «Ворон» бензогенератор на фронт. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил управделами администрации Шадринска Сергей Сорокин.

«Приобрели и отправили нашему защитнику на фронт бензогенератор и расходники. В сборе средств приняли участие сотрудники администрации Шадринска, представители бизнеса и неравнодушные горожане», — сказал Сорокин.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны СВО поблагодарил земляков за новое оборудование. В частности, на фронт были отправлены квадрокоптеры, тепловизоры и оружие для захвата дронов.

Администрация Шадринска передала бензогенератор с расходниками бойцу с позывным «Ворон»
Администрация Шадринска передала бензогенератор с расходниками бойцу с позывным «Ворон»
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Администрация Шадринска (Курганская область) совместно с бизнесменами и горожанами отправили военнослужащему с позывным «Ворон» бензогенератор на фронт. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил управделами администрации Шадринска Сергей Сорокин. «Приобрели и отправили нашему защитнику на фронт бензогенератор и расходники. В сборе средств приняли участие сотрудники администрации Шадринска, представители бизнеса и неравнодушные горожане», — сказал Сорокин. Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны СВО поблагодарил земляков за новое оборудование. В частности, на фронт были отправлены квадрокоптеры, тепловизоры и оружие для захвата дронов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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