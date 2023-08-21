Администрация Шадринска (Курганская область) совместно с бизнесменами и горожанами отправили военнослужащему с позывным «Ворон» бензогенератор на фронт. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил управделами администрации Шадринска Сергей Сорокин.
«Приобрели и отправили нашему защитнику на фронт бензогенератор и расходники. В сборе средств приняли участие сотрудники администрации Шадринска, представители бизнеса и неравнодушные горожане», — сказал Сорокин.
Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны СВО поблагодарил земляков за новое оборудование. В частности, на фронт были отправлены квадрокоптеры, тепловизоры и оружие для захвата дронов.
Администрация Шадринска передала бензогенератор с расходниками бойцу с позывным «Ворон»
Фото: личная страница Сергея Сорокина в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall8680495_3970
Администрация Шадринска (Курганская область) совместно с бизнесменами и горожанами отправили военнослужащему с позывным «Ворон» бензогенератор на фронт. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил управделами администрации Шадринска Сергей Сорокин. «Приобрели и отправили нашему защитнику на фронт бензогенератор и расходники. В сборе средств приняли участие сотрудники администрации Шадринска, представители бизнеса и неравнодушные горожане», — сказал Сорокин. Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны СВО поблагодарил земляков за новое оборудование. В частности, на фронт были отправлены квадрокоптеры, тепловизоры и оружие для захвата дронов.