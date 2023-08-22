В Воронеже обнаружили второй очаг сибирской язвы

Очаг сибирской язвы был обнаружен в мясе на рынке в Воронеже. Территорию в радиусе двух километров вокруг очага признали неблагополучным пунктом и установили карантин, соответствующий указ подписал губернатор области Александр Гусев.
«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве со дня вступления в силу настоящего указа до 23 октября 2023 года», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале органов власти Воронежской области. В указе отмечается, что карантин введен на отдельной территории городского округа.
Ранее ограничительные мероприятия были введены в Панинском районе Воронежской области. На территории провели мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекции и были установлены ее границы. URA.RU рассказывало, что такое сибирская язва, и чем она опасна.
Очаг сибирской язвы был обнаружен в мясе на рынке в Воронеже. Территорию в радиусе двух километров вокруг очага признали неблагополучным пунктом и установили карантин, соответствующий указ подписал губернатор области Александр Гусев. «Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве со дня вступления в силу настоящего указа до 23 октября 2023 года», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале органов власти Воронежской области. В указе отмечается, что карантин введен на отдельной территории городского округа. Ранее ограничительные мероприятия были введены в Панинском районе Воронежской области. На территории провели мероприятия по локализации и дезинфекции очага инфекции и были установлены ее границы. URA.RU рассказывало, что такое сибирская язва, и чем она опасна.