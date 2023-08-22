Команда фестиваля «Красная строка» пояснила, кто ответит за продажу ЛГБТ-книг юным екатеринбуржцам

Издательство Popcorn Books ответит за продажу ЛГБТ-книг юным екатеринбуржцам

22 августа 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Книгу «Лето в пионерском галстуке» запретили продавать в «Читай-городе» в декабре 2022 года из-за пропаганды ЛГБТ Фото: Размик Закарян © URA.RU Издательство Popcorn Books, которое известно книгами с ЛГБТ-тематикой — «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка», будет нести ответственность самостоятельно, если продаст книги подросткам на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Об это URA.RU рассказали в пресс-службе фестиваля. «Издательства на фестивале являются отдельными юридическими лицами и сами несут ответственность за контент, который они продают на ярмарке (книги с соответствующей маркировкой 18+ продаются запакованными)», — заявили организаторы. Но подчеркнули, что неизвестно, какого рода издания Popcorn Books привезет в Екатеринбург. Ранее стало известно, что в Екатеринбург на фестиваль гик-культуры «ГикКон» и книжный фестиваль «Красная строка» (автором последнего является директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург) приедет издательство Popcorn Books, которое известно книгами и комиксами с неоднозначным содержанием. Некоторых горожан их приезд возмутил. В декабре прошлого года книгу «Лето в пионерском галстуке» изъяли из продаж в «Читай-городе» из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Издательство Popcorn Books, которое известно книгами с ЛГБТ-тематикой — «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка», будет нести ответственность самостоятельно, если продаст книги подросткам на фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге. Об это URA.RU рассказали в пресс-службе фестиваля. «Издательства на фестивале являются отдельными юридическими лицами и сами несут ответственность за контент, который они продают на ярмарке (книги с соответствующей маркировкой 18+ продаются запакованными)», — заявили организаторы. Но подчеркнули, что неизвестно, какого рода издания Popcorn Books привезет в Екатеринбург. Ранее стало известно, что в Екатеринбург на фестиваль гик-культуры «ГикКон» и книжный фестиваль «Красная строка» (автором последнего является директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург) приедет издательство Popcorn Books, которое известно книгами и комиксами с неоднозначным содержанием. Некоторых горожан их приезд возмутил. В декабре прошлого года книгу «Лето в пионерском галстуке» изъяли из продаж в «Читай-городе» из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.