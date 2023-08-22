Челябинский застройщик элитного поселка продолжит спорную стройку

Застройщик «КвадроСтрой» из Чебаркуля все же построит спорную пятиэтажку

22 августа 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

Застройщик «КвадроСтрой» из Чебаркуля все же построит спорную пятиэтажку Фото: Размик Закарян © URA.RU Компания ООО «КвадроСтрой» из Чебаркуля (Челябинская область) продолжит возведение спорного дома в элитном поселке «Еланчик» вблизи от одноименного озера. Как URA.RU рассказал директор Яков Окс, в настоящее время завершается разработка проекта. «Строительство пятиэтажного дома в поселке стоит в планах, заканчиваем подготовку проектно-сметной документации. Участок взят в аренду под среднеэтажную застройку у Сарафановского сельского поселения», — рассказал URA.RU Окс. Собеседник информагентства добавил, что местные жители обратили внимание на частичный демонтаж ограждения спортивной площадки. Окс пояснил, что она возводилась для игры в большой теннис, но параметры соблюдены не были, поэтому площадку с учетом требуемого покрытия и размеров поставят в другом месте, направив на эти цели порядка двух миллионов рублей. На месте демонтированного корта Окс пообещал установить детскую и спортплощадку, а также произвести озеленение и обустроить дорожки с проездами. По его словам, другие спортобъекты элитного поселка продолжают действовать. Инженер производственно-технического отдела Татьяна Максимова сообщила URA.RU, что строительство спорного дома планируют начать в октябре для того, чтобы через полтора года открыть продажи готового жилья. По словам собеседницы, для здания имеются все требуемые мощности ЖКХ с запасом. Так, резерв мощности по теплу составляет 0,348 гигакалории в час при том, что вновь построенные площади потребуют 0,202 гигакалории, или 58%. Потребление воды даже при наибольшем водоразборе в июле планируется расходовать только на четверть, по водоотведению — на треть. По расчетам Максимовой, запас мощности электричества новый дом сможет потребить только на 18%. Ранее стало известно, что жители Челябинской области возмутились уплотнением застройки озера «Еланчик». По их словам, при приобретении квартир на генпланах отсутствовали несколько домов, которые в результате были построены. В итоге прежний вид на лес сменился на бетонные стены. Собственники жилья обратились с жалобами в надзорные ведомства и чебаркульскую райадминистрацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания ООО «КвадроСтрой» из Чебаркуля (Челябинская область) продолжит возведение спорного дома в элитном поселке «Еланчик» вблизи от одноименного озера. Как URA.RU рассказал директор Яков Окс, в настоящее время завершается разработка проекта. «Строительство пятиэтажного дома в поселке стоит в планах, заканчиваем подготовку проектно-сметной документации. Участок взят в аренду под среднеэтажную застройку у Сарафановского сельского поселения», — рассказал URA.RU Окс. Собеседник информагентства добавил, что местные жители обратили внимание на частичный демонтаж ограждения спортивной площадки. Окс пояснил, что она возводилась для игры в большой теннис, но параметры соблюдены не были, поэтому площадку с учетом требуемого покрытия и размеров поставят в другом месте, направив на эти цели порядка двух миллионов рублей. На месте демонтированного корта Окс пообещал установить детскую и спортплощадку, а также произвести озеленение и обустроить дорожки с проездами. По его словам, другие спортобъекты элитного поселка продолжают действовать. Инженер производственно-технического отдела Татьяна Максимова сообщила URA.RU, что строительство спорного дома планируют начать в октябре для того, чтобы через полтора года открыть продажи готового жилья. По словам собеседницы, для здания имеются все требуемые мощности ЖКХ с запасом. Так, резерв мощности по теплу составляет 0,348 гигакалории в час при том, что вновь построенные площади потребуют 0,202 гигакалории, или 58%. Потребление воды даже при наибольшем водоразборе в июле планируется расходовать только на четверть, по водоотведению — на треть. По расчетам Максимовой, запас мощности электричества новый дом сможет потребить только на 18%. Ранее стало известно, что жители Челябинской области возмутились уплотнением застройки озера «Еланчик». По их словам, при приобретении квартир на генпланах отсутствовали несколько домов, которые в результате были построены. В итоге прежний вид на лес сменился на бетонные стены. Собственники жилья обратились с жалобами в надзорные ведомства и чебаркульскую райадминистрацию.