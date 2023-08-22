Медведев: присоединение к России Южной Осетии и Абхазии вполне возможно

23 августа 2023 в 03:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил о вероятном присоединении двух бывших советских республик Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение ситуации между Грузией и Россией Южная Осетия и Абхазия может войти в состав Российской Федерации, эта идея вполне может быть реализована. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», — цитируют слова Медведева в статье, посвященной событиям 2008 года, газета «Аргументы и факты». Медведев добавил, что, несмотря на вновь начавшиеся разговоры о вступлении Грузии в НАТО, Россия не желает повторения истории, произошедшей в 2008 году, поэтому готова решать проблемы за столом переговоров под эгидой Устава ООН. При этом, по его словам, при экстренной необходимости медлить с решением об объединении стран никто не станет. Ранее в Москве заявили о рисках провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии со стороны Грузии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии.

Южная Осетия и Абхазия может войти в состав Российской Федерации, эта идея вполне может быть реализована. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», — цитируют слова Медведева в статье, посвященной событиям 2008 года, газета «Аргументы и факты». Медведев добавил, что, несмотря на вновь начавшиеся разговоры о вступлении Грузии в НАТО, Россия не желает повторения истории, произошедшей в 2008 году, поэтому готова решать проблемы за столом переговоров под эгидой Устава ООН. При этом, по его словам, при экстренной необходимости медлить с решением об объединении стран никто не станет. Ранее в Москве заявили о рисках провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии со стороны Грузии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии.