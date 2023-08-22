22 августа 2023

«Ведомости»: Россия поставляет газ для стран ЕС в рекордном количестве

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Россия увеличила экспорт газа в страны ЕС Фото:

Россия экспортирует рекордные объемы трубопроводного газа в страны Европейского Союза (ЕС). Информация об этом опубликована в ежемесячном обзоре Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

«Поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС в июле 2023 года выросли до максимальных уровней с августа 2022 года. Объем экспорта превысил 2 млрд кубометров», — пишут «Ведомости», ссылаясь на обзор ФСЭГ.

По данным издания, в июле 2023 года страны ЕС получили на 16% больше трубопроводного газа по сравнению с июнем. Общий объем газа увеличился до13,5 млрд кубометров.

Ранее ряд политиков в Евросоюзе заняли гибкую позицию по отношению к российскому экспорту газа. У России есть возможности восстановить статус главного поставщика газа в ЕС.

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Россия экспортирует рекордные объемы трубопроводного газа в страны Европейского Союза (ЕС). Информация об этом опубликована в ежемесячном обзоре Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ). «Поставки российского трубопроводного газа в страны ЕС в июле 2023 года выросли до максимальных уровней с августа 2022 года. Объем экспорта превысил 2 млрд кубометров», — пишут «Ведомости», ссылаясь на обзор ФСЭГ. По данным издания, в июле 2023 года страны ЕС получили на 16% больше трубопроводного газа по сравнению с июнем. Общий объем газа увеличился до13,5 млрд кубометров. Ранее ряд политиков в Евросоюзе заняли гибкую позицию по отношению к российскому экспорту газа. У России есть возможности восстановить статус главного поставщика газа в ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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