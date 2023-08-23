Белый дом прокомментировал нападение Украины на Москву

Вашингтон не поощряет терактов внутри России со стороны Украины. Об этом заявил представитель госдепа США, отреагировав на удар ВСУ по Москве в ночь на 23 августа.
«Соединенные Штаты не поощряют и не допускают терактов внутри России», — подчеркнул представитель Госдепартамента США. Его слова приводит Reuters. Спикер добавил, что Киев должен акцентировать внимание на борьбе с РФ в зоне боевого конфликта.
Только за август Украина пыталась ударить беспилотниками по Москве девять раз, однако благодаря работе ПВО в шести случаях удалось избежать повреждений. В очередной раз украинские БПЛА атаковали Москву в ночь на 23 августа. После атаки в жилых пятиэтажках в Москва-Сити выбиты окна, сообщает «Ридус». Киев атакует беспилотниками и другие российские регионы. Так, в 20-х числах августа он нанес удары по вокзалу в Курске, а также по Ростовской области.
Вашингтон не поощряет терактов внутри России со стороны Украины. Об этом заявил представитель госдепа США, отреагировав на удар ВСУ по Москве в ночь на 23 августа. «Соединенные Штаты не поощряют и не допускают терактов внутри России», — подчеркнул представитель Госдепартамента США. Его слова приводит Reuters. Спикер добавил, что Киев должен акцентировать внимание на борьбе с РФ в зоне боевого конфликта. Только за август Украина пыталась ударить беспилотниками по Москве девять раз, однако благодаря работе ПВО в шести случаях удалось избежать повреждений. В очередной раз украинские БПЛА атаковали Москву в ночь на 23 августа. После атаки в жилых пятиэтажках в Москва-Сити выбиты окна, сообщает «Ридус». Киев атакует беспилотниками и другие российские регионы. Так, в 20-х числах августа он нанес удары по вокзалу в Курске, а также по Ростовской области.