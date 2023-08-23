Белый дом прокомментировал нападение Украины на Москву

В Вашингтоне заявили, что не поддерживают удары ВСУ по России
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В США осудили атаки Киева по Москве и территориям РФ в целом Фото:
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Атаки беспилотников на Москву

Вашингтон не поощряет терактов внутри России со стороны Украины. Об этом заявил представитель госдепа США, отреагировав на удар ВСУ по Москве в ночь на 23 августа.

«Соединенные Штаты не поощряют и не допускают терактов внутри России», — подчеркнул представитель Госдепартамента США. Его слова приводит Reuters. Спикер добавил, что Киев должен акцентировать внимание на борьбе с РФ в зоне боевого конфликта.

Только за август Украина пыталась ударить беспилотниками по Москве девять раз, однако благодаря работе ПВО в шести случаях удалось избежать повреждений. В очередной раз украинские БПЛА атаковали Москву в ночь на 23 августа. После атаки в жилых пятиэтажках в Москва-Сити выбиты окна, сообщает «Ридус». Киев атакует беспилотниками и другие российские регионы. Так, в 20-х числах августа он нанес удары по вокзалу в Курске, а также по Ростовской области.

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Вашингтон не поощряет терактов внутри России со стороны Украины. Об этом заявил представитель госдепа США, отреагировав на удар ВСУ по Москве в ночь на 23 августа. «Соединенные Штаты не поощряют и не допускают терактов внутри России», — подчеркнул представитель Госдепартамента США. Его слова приводит Reuters. Спикер добавил, что Киев должен акцентировать внимание на борьбе с РФ в зоне боевого конфликта. Только за август Украина пыталась ударить беспилотниками по Москве девять раз, однако благодаря работе ПВО в шести случаях удалось избежать повреждений. В очередной раз украинские БПЛА атаковали Москву в ночь на 23 августа. После атаки в жилых пятиэтажках в Москва-Сити выбиты окна, сообщает «Ридус». Киев атакует беспилотниками и другие российские регионы. Так, в 20-х числах августа он нанес удары по вокзалу в Курске, а также по Ростовской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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