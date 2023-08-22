22 августа 2023

Челябинским машиностроителям построят льготное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Для привлечения кадров в промышленность в регионе предложили создать льготную ипотеку Фото:

В Челябинской области могут появиться льготные ипотечные программы для сотрудников машиностроительных предприятий. Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, переговоры об этом в Москве прошли с руководством «Новикомбанка».

«Одним из инструментов привлечения и удержания кадров в промышленных компаниях может стать льготное жилье. На встрече с заместителем председателя правления „Новикомбанка“ Алексеем Кузнецовым обсуждалась возможность создания в области ипотечных программ для сотрудников машиностроительных предприятий», — сообщили в минпроме.

Переговоры провели министр Павел Рыжий и глава Фонда развития промышленности Сергей Казаков. На полях форума «Армия» в подмосковной Кубинке одной из центральных тем стало обсуждение вопроса обеспечения промпредприятий кадрами и разработка мер господдержки при решении вопроса занятости сотрудников. Дискуссии прошли с участием вице-губернатора Ивана Куцевляка.

В рамках дискуссий обсуждали будущее развитие предприятий. Рыжий обсудил вопросы задействования мощностей и персонала после снижения объемов военного госзаказа. Речь шла о диверсификации высокотехнологичных производств.

Форум прошел с 14 по 20 августа. В павильоне региона было представлено 11 заводов. Некоторые компании подготовили собственные стенды. При этом стенд автозавода «Урал» посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Привлекать кадры в машиностроительную отрасль рассчитывают возведением льготного жилья для сотрудников
Привлекать кадры в машиностроительную отрасль рассчитывают возведением льготного жилья для сотрудников
Фото:
Вице-губернатор Иван Куцевляк возглавил череду дискуссий челябинской делегации о развитии промышленности на форуме «Армия-2023»
Вице-губернатор Иван Куцевляк возглавил череду дискуссий челябинской делегации о развитии промышленности на форуме «Армия-2023»
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В Челябинской области могут появиться льготные ипотечные программы для сотрудников машиностроительных предприятий. Как рассказали в пресс-службе регионального минпрома, переговоры об этом в Москве прошли с руководством «Новикомбанка». «Одним из инструментов привлечения и удержания кадров в промышленных компаниях может стать льготное жилье. На встрече с заместителем председателя правления „Новикомбанка“ Алексеем Кузнецовым обсуждалась возможность создания в области ипотечных программ для сотрудников машиностроительных предприятий», — сообщили в минпроме. Переговоры провели министр Павел Рыжий и глава Фонда развития промышленности Сергей Казаков. На полях форума «Армия» в подмосковной Кубинке одной из центральных тем стало обсуждение вопроса обеспечения промпредприятий кадрами и разработка мер господдержки при решении вопроса занятости сотрудников. Дискуссии прошли с участием вице-губернатора Ивана Куцевляка. В рамках дискуссий обсуждали будущее развитие предприятий. Рыжий обсудил вопросы задействования мощностей и персонала после снижения объемов военного госзаказа. Речь шла о диверсификации высокотехнологичных производств. Форум прошел с 14 по 20 августа. В павильоне региона было представлено 11 заводов. Некоторые компании подготовили собственные стенды. При этом стенд автозавода «Урал» посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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