22 августа 2023

Поджигатель военкомата в Екатеринбурге сам сдался полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, конвой
С поджигателем работают сотрудники ФСБ Фото:

Мужчина, который попытался поджечь военкомат на проспекте Ленина в Екатеринбурге, попался на уловку мошенников. Они заставили его взять кредит почти на четыре млн рублей, а после попросили поджечь здание. После инцидента он сам пришел в полицию.

«Через два часа после попытки поджога в полицию пришел 48-летний мужчина. Он написал заявление о мошенничестве — по словам мужчины, неизвестные названивали ему с 18 августа и за несколько дней убедили взять кредит на 3,8 млн рублей. Затем преступники сказали мужчине поджечь военкомат — мол, только так он сможет спасти свои деньги», — сообщает telegram-канал Baza. Сейчас с мужчиной работают сотрудник ФСБ.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ФСБ по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.

Вечером 22 августа неизвестные кинули коктейль Молотова в здание военкомата на Ленина, к месту происшествия приехали сотрудники полиции. Позднее военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов пояснил, что инцидент произошел в рамках учений.

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Мужчина, который попытался поджечь военкомат на проспекте Ленина в Екатеринбурге, попался на уловку мошенников. Они заставили его взять кредит почти на четыре млн рублей, а после попросили поджечь здание. После инцидента он сам пришел в полицию. «Через два часа после попытки поджога в полицию пришел 48-летний мужчина. Он написал заявление о мошенничестве — по словам мужчины, неизвестные названивали ему с 18 августа и за несколько дней убедили взять кредит на 3,8 млн рублей. Затем преступники сказали мужчине поджечь военкомат — мол, только так он сможет спасти свои деньги», — сообщает telegram-канал Baza. Сейчас с мужчиной работают сотрудник ФСБ. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ФСБ по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Вечером 22 августа неизвестные кинули коктейль Молотова в здание военкомата на Ленина, к месту происшествия приехали сотрудники полиции. Позднее военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов пояснил, что инцидент произошел в рамках учений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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