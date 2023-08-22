Поджигатель военкомата в Екатеринбурге сам сдался полиции

23 августа 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

С поджигателем работают сотрудники ФСБ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Мужчина, который попытался поджечь военкомат на проспекте Ленина в Екатеринбурге, попался на уловку мошенников. Они заставили его взять кредит почти на четыре млн рублей, а после попросили поджечь здание. После инцидента он сам пришел в полицию. «Через два часа после попытки поджога в полицию пришел 48-летний мужчина. Он написал заявление о мошенничестве — по словам мужчины, неизвестные названивали ему с 18 августа и за несколько дней убедили взять кредит на 3,8 млн рублей. Затем преступники сказали мужчине поджечь военкомат — мол, только так он сможет спасти свои деньги», — сообщает telegram-канал Baza. Сейчас с мужчиной работают сотрудник ФСБ. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ФСБ по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Вечером 22 августа неизвестные кинули коктейль Молотова в здание военкомата на Ленина, к месту происшествия приехали сотрудники полиции. Позднее военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов пояснил, что инцидент произошел в рамках учений.

Мужчина, который попытался поджечь военкомат на проспекте Ленина в Екатеринбурге, попался на уловку мошенников. Они заставили его взять кредит почти на четыре млн рублей, а после попросили поджечь здание. После инцидента он сам пришел в полицию. «Через два часа после попытки поджога в полицию пришел 48-летний мужчина. Он написал заявление о мошенничестве — по словам мужчины, неизвестные названивали ему с 18 августа и за несколько дней убедили взять кредит на 3,8 млн рублей. Затем преступники сказали мужчине поджечь военкомат — мол, только так он сможет спасти свои деньги», — сообщает telegram-канал Baza. Сейчас с мужчиной работают сотрудник ФСБ. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ФСБ по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало. Вечером 22 августа неизвестные кинули коктейль Молотова в здание военкомата на Ленина, к месту происшествия приехали сотрудники полиции. Позднее военный комиссар Свердловской области Юрий Аксенов пояснил, что инцидент произошел в рамках учений.