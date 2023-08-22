Курганский разведчик Рыбин: наемники НАТО скрывают, что они действующие военные

Натовские наемники ВСУ скрывают, что являются действующими военными в своих странах Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский разведчик Александр Рыбин с позывным «Богомаз» из отряда БАРС-13 рассказал, на какие хитрости идут наемники из стран НАТО в зоне спецоперации на Украине. По его словам, они скрывают, что являются действующими военными в своих государствах и используют российскую форму. Об этом боец сообщил военкору, автору проекта WarGonzo Семену Пегову.

«На фронте столкнулись с большим количеством британских, американских, немецких и французских. Все они хитро поступают, делая вид, что они уже давно уволенные. Но на самом деле это войсковые подразделения из стран НАТО. Также их ДРГ (диверсионно-разведывательные группировки) стараются использовать пиксельную форму, как у нас», — рассказал курганец в интервью военного ток-шоу «ЧВК Пегов».

Также боец рассказал о том, что определить иностранных наемников можно либо смотря в снайперский прицел либо, когда они уже лежат побежденными. «Еще, конечно, можно документам, форме, снаряжению. По речи, если могут говорить», — добавил разведчик. Кроме того, он отметил, что ВС РФ регулярно захватывают схроны наемников и используют их рации, чтобы выведывать информацию об их местоположении и планах.

Ранее URA.RU писало, что боец из Курган рассказал, как один из командиров освободил из плена нацбата ВСУ около 10 русских солдат. Также разведчик вспомнил историю о том, как взрывная волна спасла его от разорвавшегося снаряда от танка.