Генералу Суровикину после увольнения из ВКС оставили должность в Минобороны. Скрин

Суровикин остался главой комитета по вопросам ПВО после увольнения из ВКС
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Сергей Суровикин продолжит работать с Минобороны РФ Фото:

Экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин остается на посту председателя координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран СНГ после освобождения от должности главкома ВКС России. Об этом говорится на сайте Минобороны РФ.

«Координационный Комитет по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств — участников СНГ. Председатель — <…> генерал-полковник Суровикин», — сообщается на сайте ведомства. Также об этом же говорится на сайте самого комитета по вопросам ПВО.

Суровикина освободили от должности командующего ВКС 22 августа в связи с переходом на другой пост. Однако сообщалось, что генерал останется в распоряжении Министерства обороны, пока идет процесс назначения его на новую должность. Вместо него врио главкома ВКС России назначили генерал-полковника Виктора Афзалова.

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Экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин остается на посту председателя координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран СНГ после освобождения от должности главкома ВКС России. Об этом говорится на сайте Минобороны РФ. «Координационный Комитет по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств — участников СНГ. Председатель — <…> генерал-полковник Суровикин», — сообщается на сайте ведомства. Также об этом же говорится на сайте самого комитета по вопросам ПВО. Суровикина освободили от должности командующего ВКС 22 августа в связи с переходом на другой пост. Однако сообщалось, что генерал останется в распоряжении Министерства обороны, пока идет процесс назначения его на новую должность. Вместо него врио главкома ВКС России назначили генерал-полковника Виктора Афзалова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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