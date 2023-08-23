Экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин остается на посту председателя координационного комитета по вопросам ПВО при совете министров обороны стран СНГ после освобождения от должности главкома ВКС России. Об этом говорится на сайте Минобороны РФ.
«Координационный Комитет по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств — участников СНГ. Председатель — <…> генерал-полковник Суровикин», — сообщается на сайте ведомства. Также об этом же говорится на сайте самого комитета по вопросам ПВО.
Суровикина освободили от должности командующего ВКС 22 августа в связи с переходом на другой пост. Однако сообщалось, что генерал останется в распоряжении Министерства обороны, пока идет процесс назначения его на новую должность. Вместо него врио главкома ВКС России назначили генерал-полковника Виктора Афзалова.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.