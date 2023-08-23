В Екатеринбурге установили арт-объект в честь фестиваля «Красная строка»

Фестиваль пройдет на Плотинке с 25 по 27 августа Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге появилась пятиметровая скульптура в виде стопки книг от создателя фирменного стиля аэропорта Кольцово. Арт-объект установили в честь первого книжного фестиваля «Красная строка» (его создателем является директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург). Стопка книг появилась в Историческом сквере, хотя ранее речь шла о другом месте — набережной городского пруда. На установке побывал корреспондент URA.RU.

«Решили, что пора не только музыкой, но и книгами заняться. Мы привезли уже более 11 тон книг, едет огромное количество авторов, более 100 издательств, музыканты. Кстати, купить книги можно будет дешевле, чем в обычном магазине», — рассказал на презентации директор по работе с госорганами фестиваля «Красная строка» Григорий Колмогоров.

Фестиваль «Красная строка» придумал директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург. По словам команды, Екатеринбургу не хватало книжных фестивалей, которых так много в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому его решили создать на Урале. В 2023 году мероприятие пройдет впервые в Историческом сквере, где будут проходить концерты, лектории и продажи книг. В рамках лекционной и дискуссионной программы выступят писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Алексей Сальников, Евгения Некрасова, а также иностранные авторы Борут Крашевец (Словения), Сухбат Афлатуни (Узбекистан), Рагим Джафаров (Азербайджан). Спикеры фестиваля — лауреаты премий «Большая книга», «НОС», «Строгановская премия», «Национальный бестселлер».

Помимо презентации фестиваля, журналистам представили новый арт-объект. Его высота составляет почти пять метров и символизирует образ книги, но в то же время напоминает букву «Е» (Екатеринбург) и цифру «3» (300-летие). Автором стал профессора УрГАХУ, создатель фирменного стиля аэропорта «Кольцово» Валерий Семенов.

Ранее стало известно, что на фестивали гик-культуры «ГикКон» и «Красная строка» приедет издательство Popcorn Books, которое известно книгами и комиксами ЛГБТ-тематикой. Команда заявила, что за продажу подросткам книг с неоднозначной тематикой будет отвечать само издательство.