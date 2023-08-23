Над Черным морем обнаружили рекордное число самолетов-шпионов НАТО

Над Черным морем обнаружили пять истребителей НАТОФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Над Черным морем заметили рекордное количество самолетов-разведчиков — их было не менее пяти. Об этом сообщает румынское издание Adevarul.
«В первую очередь речь шла о двух самолетах НАТО Boeing E-3 Sentry. <…> Затем самолет Lockheed EP-3E Aries II ВМС США много часов летал по петле над Черным морем. <…> Над границей с Украиной летал Bombardier Challenger 650 ARTEMIS», — сообщают журналисты издания. Также был замечен самолет Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.
В начале июля над Черным море был замечен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США. Также в ночь на 23 августа были замечены два вражеских беспилотника возле Крымского полуострова. Неоднократно были замечены и американские истребители.
Над Черным морем заметили рекордное количество самолетов-разведчиков — их было не менее пяти. Об этом сообщает румынское издание Adevarul. «В первую очередь речь шла о двух самолетах НАТО Boeing E-3 Sentry. <…> Затем самолет Lockheed EP-3E Aries II ВМС США много часов летал по петле над Черным морем. <…> Над границей с Украиной летал Bombardier Challenger 650 ARTEMIS», — сообщают журналисты издания. Также был замечен самолет Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. В начале июля над Черным море был замечен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США. Также в ночь на 23 августа были замечены два вражеских беспилотника возле Крымского полуострова. Неоднократно были замечены и американские истребители.