Над Черным морем обнаружили рекордное число самолетов-шпионов НАТО

Adevarul: над Черным морем обнаружили пять самолетов НАТО
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НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, самолет, nato, stock, Rafale, рафаль
Над Черным морем обнаружили пять истребителей НАТО Фото:

Над Черным морем заметили рекордное количество самолетов-разведчиков — их было не менее пяти. Об этом сообщает румынское издание Adevarul.

«В первую очередь речь шла о двух самолетах НАТО Boeing E-3 Sentry. <…> Затем самолет Lockheed EP-3E Aries II ВМС США много часов летал по петле над Черным морем. <…> Над границей с Украиной летал Bombardier Challenger 650 ARTEMIS», — сообщают журналисты издания. Также был замечен самолет Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

В начале июля над Черным море был замечен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США. Также в ночь на 23 августа были замечены два вражеских беспилотника возле Крымского полуострова. Неоднократно были замечены и американские истребители.

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Над Черным морем заметили рекордное количество самолетов-разведчиков — их было не менее пяти. Об этом сообщает румынское издание Adevarul. «В первую очередь речь шла о двух самолетах НАТО Boeing E-3 Sentry. <…> Затем самолет Lockheed EP-3E Aries II ВМС США много часов летал по петле над Черным морем. <…> Над границей с Украиной летал Bombardier Challenger 650 ARTEMIS», — сообщают журналисты издания. Также был замечен самолет Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. В начале июля над Черным море был замечен стратегический разведывательный беспилотник ВВС США. Также в ночь на 23 августа были замечены два вражеских беспилотника возле Крымского полуострова. Неоднократно были замечены и американские истребители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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