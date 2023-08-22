ВС РФ подняли истребители после пролета БПЛА Reaper и Bayraktar около Крыма

ВС России подняли в воздух два истребителя из состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) после обнаружения двух беспилотников возле Крымского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«22 августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован пролет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 „Reaper“ и TB2 „Bayraktar“. Они осуществляли ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова», — говорится в
В Минобороны России уточнили, что в воздух были подняты два российских истребителя. В итоге беспилотники изменили направление полета и покинули данный район.
Ранее URA.RU сообщало, что в Крыму после закрытия моста местные жители услышали звуки взрывов. Территория регулярно подвергается атакам ВСУ. Ранее над Крымом российская система ПВО уничтожила два очередных беспилотника.
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