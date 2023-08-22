22 августа 2023

ВС РФ подняли истребители после пролета БПЛА Reaper и Bayraktar около Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
После подъема истребителей беспилотники изменили направление полета Фото:
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ВС России подняли в воздух два истребителя из состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) после обнаружения двух беспилотников возле Крымского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«22 августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован пролет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 „Reaper“ и TB2 „Bayraktar“. Они осуществляли ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова», — говорится в telegram-канале ведомства.

В Минобороны России уточнили, что в воздух были подняты два российских истребителя. В итоге беспилотники изменили направление полета и покинули данный район.

Ранее URA.RU сообщало, что в Крыму после закрытия моста местные жители услышали звуки взрывов. Территория регулярно подвергается атакам ВСУ. Ранее над Крымом российская система ПВО уничтожила два очередных беспилотника.

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ВС России подняли в воздух два истребителя из состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) после обнаружения двух беспилотников возле Крымского полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. «22 августа над акваторией Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован пролет двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 „Reaper“ и TB2 „Bayraktar“. Они осуществляли ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова», — говорится в telegram-канале ведомства. В Минобороны России уточнили, что в воздух были подняты два российских истребителя. В итоге беспилотники изменили направление полета и покинули данный район. Ранее URA.RU сообщало, что в Крыму после закрытия моста местные жители услышали звуки взрывов. Территория регулярно подвергается атакам ВСУ. Ранее над Крымом российская система ПВО уничтожила два очередных беспилотника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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