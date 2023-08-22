Бывшего заммэра Кургана будут судить из-за аварийных общежитий

В Кургане экс-заммэра Жижина будут судить из-за аварийных общежитий

Экс-заммэра Кургана будут судить из-за авариных общежитий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-заммэра Кургана Андрея Жижина будут судить за нарушения при расселении людей из аварийного общежития возле моста ЖБИ и других домов. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовым структурам.

«Жижин стал обвиняемым по делу об аварийных общежитиях. Его обвиняют в том, что он вовремя не расселил людей из здания по проспекту Машиностроителей и других домов», — сообщили источники. Экс-чиновник будет отвечать в суде за историю с переселением горожан из аварийных зданий, которая длилась несколько лет.

По версии источников, Жижин превысил полномочия, не переселив жильцов после сигналов об ухудшающемся состоянии здания. Признанное аварийным общежитие стало разваливаться после начала строительства нового путепровода в районе ЖБИ. Несмотря на обращения горожан, ситуация дошла до выпадения сигнальных маячков из стен здания в 2022 году. Лишь после этого жителей в экстренном порядке эвакуировали в маневренное жилье.

В прокуратуре Курганской области URA.RU сообщили «в период с 2013 по 2021 год обвиняемый не принял мер к признанию аварийными жилых домов № 19 по пр. Машиностроителей и № 11 по ул. Гагарина в г. Кургане, а также не организовал ремонт указанных домов и расселение их жителей. Он же в декабре 2015 года осуществил приемку непригодных для проживания квартир, расположенных по адресу: Бульвар Солнечный, д. 7, г. Курган, которые в последующем были переданы жильцам, среди которых были дети-сироты». Ущерб составил более 15,5 млн рублей.

«Принятыми в рамках предварительного следствия мерами нарушенные права граждан были восстановлены, жильцы аварийных домов расселены в благоустроенные жилые помещения», — добавили в СУ СКР по Курганской области. По инициативе следственного управления нарушения в доме для сирот устранены застройщиком.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане будут судить бывшего заммэра. Андрей Жижин стал обвиняемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий и халатности.