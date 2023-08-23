Екатеринбургский «Гортранс» залез в долги, из-за которых могут встать трамваи

«Гортранс» в Екатеринбурге вновь оказался должен «Екатеринбургэнергосбыту» — сумма составляет около 118 млн рублей. Долги могут спровоцировать внезапные отключения трамваев и троллейбусов, как это было в 2021 году. Информация опубликована на сайте «Екатеринбургэнергосбыт».
«На сегодняшний день дебиторская задолженность ЕМУП „Гортранс“ перед АО „Екатеринбургэнергосбыт“ составляет порядка 118 млн руб. Гарантирующий поставщик обеспокоен складывающейся ситуацией и активно ищет пути ее решения», — указано в сообщении.
В 2021 году задолженность «Гортранса» перед поставщиком составляла 60 млн рублей, но была полностью погашена. В 2022 году долг вновь появился и достиг 40 млн рублей. «„Екатеринбургэнергосбыт“, понимая стратегическую важность „Гортранса“ для города и его жителей, неоднократно предлагало урегулировать вопрос задолженности и продолжает работать в данном направлении. В свою очередь, со стороны должника предложений по урегулированию ситуации не поступает», — заявили энергетики.
Корреспондент URA.RU направил запрос в «Гортранс» с целью прояснить ситуацию. На момент публикации новости ответа не поступало.
Аналогичная ситуация с долгами была у «Гортранса» в 2021 году. Тогда предприятие накопило задолженности на сумму 270 млн рублей. Долги «Гортранса» были одной из главных транспортных проблем для властей Екатеринбурга, потому как из-за этого вставали трамваи и троллейбусы. Однако предприятию все же удалось погасить долги перед «Екатеринбургэнергосбытом».
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