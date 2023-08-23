Мама юной екатеринбурженки, отравившейся в Черном море, рассказала о состоянии дочери

Юная екатеринбурженка, отравившаяся в Черном море, находится на ИВЛ

23 августа 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Девочку должны осмотреть невропатологи, но их нет в больнице Лазаревского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Юная свердловчанка впала в кому после купания в Черном море Семилетняя Маша Хрусталева из Екатеринбурга, которая оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море, находится на искусственной вентиляции легких. Ребенку стало немного лучше, но сохраняется отек мозга. Об этом сообщила мама девочки. «Она находится на ИВЛ, к нам прилетали врачи из Екатеринбурга и Краснодара, но прогнозы неутешительные. Транспортировку она не выдержала. На сегодняшний день есть улучшения, но транспортировка возможна, только если ей станет лучше в плане отечности мозга», — заявила Елена Хрусталева Е1. Врач говорит, что лечением должны заниматься невропатологи, но их в краснодарской больнице нет. При этом медики из Екатеринбурга уже улетели. Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край), но позже попала в реанимацию из-за ротавируса. Местные врачи оказались бессильны перед болезнью, после чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать ребенка в больницу Москвы. Однако позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши.

Семилетняя Маша Хрусталева из Екатеринбурга, которая оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море, находится на искусственной вентиляции легких. Ребенку стало немного лучше, но сохраняется отек мозга. Об этом сообщила мама девочки. «Она находится на ИВЛ, к нам прилетали врачи из Екатеринбурга и Краснодара, но прогнозы неутешительные. Транспортировку она не выдержала. На сегодняшний день есть улучшения, но транспортировка возможна, только если ей станет лучше в плане отечности мозга», — заявила Елена Хрусталева Е1. Врач говорит, что лечением должны заниматься невропатологи, но их в краснодарской больнице нет. При этом медики из Екатеринбурга уже улетели. Маша Хрусталева отдыхала вместе с родителями в Лазаревском (Краснодарский край), но позже попала в реанимацию из-за ротавируса. Местные врачи оказались бессильны перед болезнью, после чего губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил эвакуировать ребенка в больницу Москвы. Однако позже от транспортировки отказались из-за резкого ухудшения состояния Маши.